【FENDI】深化黃色紙袋再牽潮流　日牌SIWA真紙袋職人功藝也非凡

究竟是Phoebe Philo、Demna Gvasalia還是Virgil Abloh帶起或許無從稽考，但經歷過Ugly Chic和Normcore的洗禮後，時裝世界的美學觀點，自此變得不一樣。

FENDI全新PACK男裝系列。（FENDI）

較之以往時裝世界視吹毛求疵、精雕細琢的裝飾主義為正宗美學觀念，近代時裝理念的確是反其道而行，愈是不修邊幅、愈是「Hea著」的服飾，反而才最叫人受落。箇中轉變的原因，可能是都市人愈來愈忙沒時間悉心打扮，加上街頭時裝興起、中性美學主義抬頭，以及全球經濟不景而缺錢買貴衫等，風向指標早已大不同。

BALENCIAGA更索性將購物紙袋昇華，打造仿紙袋的皮革手袋。（BALENCIAGA）

所以早在Raf Simons領軍的Jil Sander時代，早已將外表好像粗製濫造的皺紋牛皮紙餐袋帶到米蘭時裝周；阿部千登勢Sacai與Nike的球鞋系列，亦憑住「甩皮甩骨」解構美學而風行世界；BALENCIAGA更索性將購物紙袋昇華，打造仿紙袋的皮革版本，無論生意與話題性都大獲全勝。

FENDI FW2020。（FENDI）

FENDI全新PACK女裝系列。（FENDI）

+ 10 + 10 + 10

至於作為傳統時裝大牌卻銳意革新的豪門代表，2020年FENDI的確動作作繁多，找來Kim Jones出任女裝創意總監，已是神來之筆。今個秋冬季更強勢打造全新FENDI PACK系列，以時尚幽默的潮流玩味方式，重新演繹FENDI經典。據創作總監Silvia Venturini Fendi透露，新季FENDI PACK概念源自品牌傳統鮮黃色購物紙袋，改裝成大、中、細尺碼的紙袋形皮革，其後更推而廣之打造出粉紅色女裝版本。而且不止購物紙袋，就連FENDI經典的黃色盒子和防塵袋，品牌設計團隊都巧妙地改裝成精美手袋，設計簡約，將FENDI Roma Logo置於中間，既有容量極大Tote Bag，也有小巧的骰Pink Box Bag，十分別緻。

「SIWA紙和」。（shokunin）

「SIWA紙和」的紙袋作品。（樂天）

不過論這種紙袋風潮，其實並不侷限在潮上潮落的高級時裝世界，即使是潮流變化度相對小很多的日系領域，亦不乏知名的紙袋代表，「SIWA紙和」正是很值得關注的名字。SIWA由昔日「無印良品」首席設計師深澤直人主理，以混合木材和纖維作原料製成的日本和紙，利用日本職人巧手製成形形式式紙袋，本來每個紙袋經已有着獨一無二的皺紋紙痕。

「SIWA紙和」產品平均售價都不過是數百港元。（樂天）

而且隨着每位用家長年累月的日常使用，每個SIWA紙袋都會衍生更加多生活痕跡，具備防水機能，售價亦經濟實惠，時裝愛好者可買過萬元的FENDI，而文青也有數百元的SIWA紙和可選擇。