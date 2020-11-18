【Arc'teryx】新一代ATOM LT登場　冬天就是屬於山系外套的季節

Arc'teryx最新的ATOM LT外套，無論在表、中、底層物料研發上，都得到了全新的改革提升。

Arc'teryx最新的ATOM LT外套正式登場。（Arc'teryx）

Arc'teryx Alpha SV外套。（Arc'teryx）

雖然提起Arc'teryx的經典單品，大部份人都會立即想起Arro 22背囊以及Alpha SV登山外套，可惜對於專業級以外的山系愛好者而言，Alpha SV往往都是遙不可及的神級單品，每件Alpha SV外套都經由67位專家製成，共經歷190個步驟，新一代Alpha SV更採用Arc'teryx和GORE-TEX兩大單位共同研發N100-X Most Rugged 3L GORE-TEX PRO 2.0作為物料，論機能水平和造工嚴謹，的確獨步天下，但$7,490的超高昂售價，卻始終令不少粉絲卻步。

男裝ATOM LT連帽外套售價 $2,590。（Arc'teryx）

因此，相對Alpha SV的高不可攀，另一款Arc'teryx外套型號ATOM LT，也許才是普羅大眾的恩物。素來被Arc'teryx員工稱之為員工制服的ATOM LT，以重調保暖和透氣見稱，更是品牌的銷售保證。來到2020年冬天新一代ATOM LT更迎來全新進化，無論在表、中、底層的物料研發上，都取得了重大突破，焦點的中層物料，由上一代的Coreloft™物料，銳變成Coreloft™ Compact 60g/m2，物料保暖性能依舊高效，卻更加輕盈透薄，穿上來較舒適又容易伸展外，視覺上更修減了防寒外套向來給予人的臃腫感，有利於日常生活上的穿上配搭。

新一代ATOM LT外套女裝僅重330g，男裝亦只重360g，方便摺疊收納。（Arc'teryx）

提起Arc'teryx的經典單品，大部份人都會立即想起Arro 22背囊，但ATOM LT外套其實地位同等超然。（BEAMS）

至於外部表層方面，新一代ATOM LT採用Tyono™ 20物料並加上DWR防水塗層，並跣水防濕，耐磨與防撕裂程度都比從前任何一代ATOM LT外套都要來得強，以符合登山野外遇上的極端環境要求。而底層內部物料，則採用了Dope Permeair™20裡襯，透氣程度進一步加強，亦有助調節體溫。

說到最後，價錢是重要一環，ATOM LT外套平均售價只盛惠$2,590一件，無疑比Alpha SV經濟實惠得多，堪稱其中一枚性價比最高的山系經典作品。