BALLY︱山系時尚救山野　用PEAK OUTLOOK系列清走喜馬拉雅山垃圾

還記得月前本地出現行山避疫的熱潮，大量缺乏公德心的人登山遠足時亂拋垃圾，山野垃圾急增；幸好有不少有心人不忍山野遭破壞，組織團隊或個人身份上山收拾垃圾，還大家一個潔淨的大自然； 這些留在都市近郊的垃圾，尚可靠市民假日自發清理，但是換到喜馬拉雅山脈的聖母峰（珠穆朗瑪峰）的話，極端的環境加上人煙稀少，日積月累的垃圾根本難以有人收集處理。要解決這個問題，資金、計劃、專業知識等等可說缺一不可。這種對於自然環境的重視，誘發出瑞士時尚品牌BALLY的「PEAK OUTLOOK」山嶺保護計劃，用時尚保護生態環境。

BALLY PEAK OUTLOOK系列：（按圖放大）

BALLY PEAK OUTLOOK Peakk（品牌圖片）

+ 74 + 74 + 74

講到登山、越野這類運動的時候，大家未必會直接聯想到瑞士時尚品牌BALLY，然而這個創立於1851年的品牌，跟高山的淵源可深厚得很。或許跟瑞士擁有深厚的登山文化有關，品牌多年來都積極參與山野運動，例如贊助過大量20世紀的登山探險活動、以及那些參與冬季奧運隊伍；1957年，尼泊爾登山家Tenzing Norgay和紐西蘭登山家Sir Edmund Hillary登聖母峰時，BALLY甚至參與製作了兩位所穿的鹿皮登山靴，可說出錢又出力。

1957年尼泊爾登山家Tenzing Norgay和紐西蘭登山家Sir Edmund Hillary登聖母峰時，穿上了BALLY的鹿皮登山靴。（品牌圖片）

很多人都會覺得這些名山距離我們很遠，但其實現今的國際社會，環保可是牽一髮而動全身的全球議題，佔地球面積四分一的高山環境，生物多樣性十分豐富，而且供應着全球12%人口的淡水資源，一但被污染與破壞，層層的影響可會牽連甚廣，即使並非生活在周邊地區的人，這種影響最後多多少少都會波及地球上每一個人。即使是喜馬拉雅山脈上著名的聖母峰，其實亦飽受垃圾污染的問題困擾，每年大量希望挑戰極限的人在山上留下大量氧氣瓶、燃料瓶、食品包裝、廢棄裝備等等，年復年、日復日的累積，早已出現「垃圾山」之患。加上全球暖化問題加劇，以往雪地上污染物流入水源的速度亦快速增加，令個人的挑戰成就，變成喜馬拉雅山脈一帶居民的惡夢。

有見及此，尼泊爾政府部門自2014年起，便決定向每支登山隊繳交4000美元按金，要求隊伍回程時每人至少帶回8公斤垃圾才可領回。但在這種極端的環境中，登上聖母峰的危險程度人所共知，能夠拋棄廢棄裝備或用完的氧氣瓶等負重，生死攸關之下，誘因還是遠高於一隊人分擔的4000美元，所以成效還是不大，垃圾還是不斷增加。

講到這裡，或許各位還是未有一個確實的數目，去理解聖母峰上的垃圾到底「有幾多」，就看看BALLY去年啟動的PEAK OUTLOOK計劃所公布的數字吧，它們在一年間，從聖母峰營地到山頂的路途上，清出2噸垃圾，2噸！對一個人煙稀少的極地來說，這個數字夠驚人了吧。

去年PEAK OUTLOOK計劃從聖母峰營地到山頂的路途上清出2噸垃圾。（品牌圖片）

由於登上聖母峰的危險性本來就很高，尼泊爾政府曾動用軍隊上山清垃圾，但即使是職業軍人，在欠缺專業登山知識和經驗之下，效果依然欠佳；於是剛才說到的BALLY PEAK OUTLOOK計劃，正是在這麼的背景下成立，從2019年開始，作為品牌協助處理聖母峰垃圾的方案。BALLY為此邀請了尼泊爾雪巴族登山專家Dawa Steven Sherpa組成了一支專業團隊，主持整個計劃。去年團隊在山上清出的2噸垃圾中，更有超過一半是從海拔8848米高的死亡地帶中清出，可見當中的危險性之高，絕非普通人等能夠應付，自然亦令處理垃圾的成本大大增加。

聖母峰上超過半數垃圾來自海拔8848米高的「死亡地帶」。（品牌圖片）

要維持這樣的一個計劃，資金當然不可或缺的。專業的執行力便交給登山隊，BALLY方面則以時尚層面的專業領域，為計劃籌募資金。

PEAK OUTLOOK除了是一個環保計劃之外，同時也成為品牌一個山系機能系列，當中包括背囊、掛包、外套、Tee、登山鞋、襪子等商品，都使用了可回收的材料製成；同時更找來Sigg、Snow Peak的品牌聯乘，以不含有害物質的材料製作水壺、水杯等野外裝備，讓環保的概念延續到Urban Outdoor的時尚生活之中。最重要，是PEAK OUTLOOK的所有收益，都會全數捐贈PEAK OUTLOOK團隊作為清理山上垃圾的資金，未來更計劃將足跡移步到干城章嘉峰、洛子峰、馬卡魯峰、卓奧友峰等喜馬拉雅山的7座海拔8000米以上的山峰，讓購物增添一層關愛自然的意義。

BALLY PEAK OUTLOOK系列造型照：（按圖放大）

BALLY PEAK OUTLOOK系列造型照（品牌圖片）

當然，如果是為環保而環保而製作商品的話，亦只會是另一層面的浪費。於是品牌找來了瑞士環保藝術家Michel Comte主理是次PEAK OUTLOOK單品的造型拍攝，取景自阿爾卑斯山脈的富爾卡山口和羅納冰川，為環保的產品營造時尚吸引力，做善事絕非入手的唯一理由。