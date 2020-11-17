HEREU︱極簡風格小眾品牌　數千元價錢帶來Jil Sander、BV質感？

想買入高品質設計，不一定要豪擲千金。來自西班牙的中價獨立品牌HEREU，出品全由工匠以當地皮革人手製作，無論質感及設計均可媲美一眾極簡奢侈品牌，實屬打工仔女必須認識的品牌。

西班牙的中價獨立品牌HEREU，設計及質感可媲美一眾極簡奢侈品牌。（HEREU）

縱然過去數年一眾潮牌橫行霸道整個時裝界，但講求輪廓線條及工藝的極簡主義在時裝界仍佔一席位。極簡風潮最近更在Daniel Lee、Luke & Lucie Meier等人的推動之下捲土重來，從日本人有多愛New Jil Sander及UNIQLO聯乘Jil Sander的+J便可略知一二。

不過，作為一位薪資不高的上班族，要負擔一個價值兩萬多港元的手袋，實非一件輕鬆的事。有見及此，不少品牌相當「識玩」地分別推出平價袋，例如Jil Sander就推出了一個定價$4,000多港元的布袋，成功風靡一眾日本潮人。

除了入手奢侈品牌的相對地較便宜的設計外，坊間亦有不少有心有力的中價獨立品牌，堅持為消費者設計價廉物美的優質單品，來自西班牙的HEREU便是一例。

HEREU由José Luis Bartolomé及Albert Escribano於2014年共同創立。二人分別曾於巴黎及倫敦生活，後來回歸地中海才開始合作。二人希望透過品牌，將巴黎及倫敦的文化與地中海的民俗傳統、藝術美學及工藝結合，為消費者帶來極富現代感的皮革單品。

HEREU所有設計的起點均源自於藝術。二人大量參考了近百年間的藝術品，從當中的線條輪廓汲取靈感，因此HEREU出品的手袋及鞋履（尤其是手袋）均富有高度建築感。另外，二人亦堅持與巴塞羅那的工匠合作，讓設計擁有人手製作的質感之餘，亦藉此傳承當地的工藝技術，相當難得。

按圖欣賞HEREU部份鞋履設計：

HEREU最新鞋款ALDA SPORT - Tread Sole Mid-Calf Chelsea Boot。（HEREU）

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品牌成立初期以皮鞋為主。皮鞋中的基本款式如T-bar sandal、Buckle boot、lace-up shoe、Open-toe sandal，經他們的改良之後變得時尚有型，再加上二人堅持採用西班牙本地出產的真皮製作鞋子，使之既富設計感，且柔軟有光澤，自然打響了名堂。

按圖欣賞HEREU早期的設計：

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近年HEREU更開始涉獵手袋設計，當中以CALA trimmed Canvas Tote及TRENA Flat Square Crossbody Bag最具標誌性。CALA trimmed Canvas Tote的袋身以可持續天然棉布製成，呈圓形的手挽則以皮革製作，整個手袋當然全由巴塞羅那工匠親手完成；TRENA Flat Square Crossbody Bag則由工匠以西班牙傳統編織工藝打造而成，物料採用當地小牛皮，非常特別，小巧的尺寸亦相當符合近年的潮流，難怪成為受人吹捧的款式。

TRENA Flat Square Crossbody Bag（HEREU）

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除了推出不同配色的CALA trimmed Canvas Tote及TRENA Flat Square Crossbody Bag外，HEREU近期亦推出了不少新款手袋如BOMBON L及ESPIGA，兩者除了同樣採用柔軟的小羊皮為物料外，手挽位置亦別出心裁地加入了結褶元素，使得極簡的手袋兼具高級設計感。

HEREU其他手袋設計：

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最難能可貴的是這些極具質感的鞋子及手袋，定價僅為$200至600歐元，能以此價格買入可媲美奢侈品牌的出色設計，難怪就連Net-a-porter亦鼎力支持。