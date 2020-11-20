Timberland｜闊別五年的Bee Line聯乘　經典6吋黃色工靴大改造？

Timberland的6吋黃色皮靴，經典之程度，大概是這個世界上其中一款識別率最高的鞋款；從1973年誕生以來，這款皮靴早已從功能性的戶外裝備，演變成流行文化中其中一個象徵圖騰，力證這種樸實傳統，卻又結構強韌的「實力派」，往往才是最經得起時間考驗的設計。 然而再經典的設計，有時還是需要一點新概念的衝擊，以回應時代演變；例如都市機能時尚當道的今日，Billionaire Boys Club (BBC)的支線品牌Bee Line最近亦重新將目光放回6吋皮靴之上。事隔5年後，以更重機能感的設計重塑這個鞋款，將經典融合當代的時尚追求。

Bee Line x Timberland 6吋皮靴：（按圖放大）

Bee Line x Timberland 6吋皮靴（品牌圖片）

時代進步，即使是傳統6吋皮靴，都早已不可能單單採用舊時代的防水蠟浸泡手法，去處理製作防水的皮革。如何結合、更換新功能的物料拼湊出不同的版本，甚至邀請不同品牌誘發新概念衝擊，一直是品牌改造這款經典的常見手法。

例如月前的Earthkeepers Edition中，即使沒有第三方品牌的參與，Timberland還是主動嘗試將TimberDry環保織物與再生橡膠等物料加入設計中，以硬朗卻環保的軍事風格，塑造屬於這個時代版本的6吋皮靴。

Timberland 6吋皮靴 Earthkeepers Edition （品牌圖片）

這種對於環保與大自然贊頌的概念，其實亦非今年才出現的事物。早在2015年，Pharrell Williams主理的BBC支線品牌Bee Line與Timberland的第4次聯乘中，便推出過一款以蜂巢和草地為靈感的限定版本。一方面用以展現兩種大自然鬼斧神工的建築美學外，物料上亦大刀闊斧地將皮革換成再生帆布，將50%的有機棉和PET膠樽循環再造靴子中層等等，模仿並取代了傳統棉質帆布的外觀和質感。以另一種物料塑造熟悉的輪廓，同時響應並鼓舞着全球愈來愈重視的環保議題，用一件時尚單品反映出一個時代的面目。

回顧2015年Bee Line x Timberland帆布靴：（按圖放大）

2015年Bee Line x Timberland帆布靴 （品牌圖片）

+ 3 + 3 + 3

5年之後，Bee Line與Timberland終於再度合作，以更富機能感的新設計，再一次以自然盛放的色調改造改6吋皮靴，回應當今Urban Outdoor時尚亦貫徹環保。除了鞋領、鞋舌內裡是採用再生PET和PrimaLoft恆溫填充物外，皮革亦是來自皮革工作組織(LWG)認證的銀級和金級工廠，以減少生產過程中的能源和廢氣排放等等；

但是講到系列最引人注目的地方，還是鞋頭和鞋身位置加入的彩色橡膠部件，共有綠色、藍色、啡色、黃色和橙色5個版本。少少的調整，既富Pharrell Williams偏愛色彩燦爛的美學，亦能進一步增加鞋子的戶外性能，使防水與防撞能力提升，從山野活動走到城市造型皆非常合適，。以此企劃，繼續探索經典皮靴的可能性。

少少的調整，進一步增加鞋子的戶外性能， （品牌圖片）