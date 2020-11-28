LEMAIRE｜牛角包變身手袋　設計師如何將妙思化作極簡與優雅？

講起LEMAIRE，除了UNIQLO大熱聯乘系列UU之外，大家還會想起甚麼呢？ 除了每季優雅大方的極簡服飾之外，LEMAIRE的手袋同樣極具討論價值。今次為大家介紹的Croissant bag便是其中之一。Christophe Lemaire及其妻子Sarah-Linh Tran以牛角包為設計起點，巧妙地將此妙思轉化成兼具質感及實用性的手袋，非常難得。

Christophe Lemaire及其妻子Sarah-Linh Tran以牛角包為設計起點，巧妙地將此妙思轉化成Croissant bag。（LEMAIRE）

拜UNIQLO大熱聯乘系列UU所贈，愈來愈多人認識由Christophe Lemaire及其妻子Sarah-Linh Tran合作主理的LEMAIRE，並且推祟品牌所奉行的極簡主義。

但比起LEMAIRE那些簡約大方的衣服，他們的手袋其實更具討論價值。大概因為LEMAIRE不屬於任何大型服裝集團，兩位創辦人沒有被捽數的壓力，而他們亦擺明不以「成為it-bag王國」為目標，因此與其他極簡品牌如Old Céline、Jil Sander、Bottega Veneta相比，LEMAIRE在手袋設計方面更加大膽有趣。

就以Camera Bag為例，若想手袋大賣，絕對是一個方型加金屬扣的款式最為大路，但Christophe Lemaire及Sarah-Linh Tran卻在方正的手袋表面上加上一個凸出的圓型，藉以模仿相機袋的輪廓，另設一個迷你版本，讓用家可以掛在頸上當作心口袋，非常特別。Carlos bag的設計就更加大膽，二人與藝術家Carlos Peñafiel聯手打造出呈貝殼形狀的手袋，直接把手袋當作藝術品，並且安排一位滿頭白髮的老伯在天橋負責演繹，展現出LEMAIRE的獨特之處。

LEMAIRE安排一位滿頭白髮的老伯在天橋負責演繹Carlos bag。（LEMAIRE）

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除了上述兩個手袋之外，在SS19首度亮相的Croissant bag同樣趣味十足，更兼具Camera Bag及Carlos bag缺乏的優雅感。顧名思義，Croissant bag以牛角包為靈感，形狀如同牛角包一樣呈半月形，款式男女通用，可側揹或斜揹兩用。據悉手袋依照人體工學線條設計而成，舒適度亦因此大增，實用性十足。

今季LEMAIRE更以Nappa（納帕）皮作為原料，Nappa皮以手感柔軟及質料堅韌而聞名，過去多用來製作名車的內部裝置，如今被用來做手袋，令手袋更具質感之餘，當然令Croissant bag更具入手價值。除此之外，品牌今季更為Croissant bag加入細、大、特大三個尺寸，細及大尺寸手袋更特設白、黑朱古力、純黑、棕，以及深黑色，滿足不同用家的日常需要，攸手袋兼具玩味、實用性及時尚感。

按圖看LEMAIRE大尺寸Croissant bag：

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價位方面，Croissant bag的定價一般奢侈品品牌的出品差不多，細尺寸定價為$1,165美金，大尺寸定價為$1,695美金，特大尺寸的定價則是$2,730美金，不過若然你想入手一個具有質感、適合日常使用，並且不易撞款的手袋，LEMAIRE的Croissant bag會是個不錯的選擇。

LEMAIRE特大尺寸CROISSANT BAG（LEMAIRE）

按圖看LEMAIRE細尺寸Croissant bag：