LV×川久保玲「破洞手袋」　於FARFETCH重新上架　二手價升超過4倍

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LV為了慶祝品牌160週年與Comme Des Garçons設計師兼創辦人川久保玲（Rei Kawakubo）合作的限量包款，現在重新上架後價格直翻超過4倍！

購物網站FARFETCH近期上架了Louis Vuitton（下稱LV）一款包身開了就6個大洞的包款，價格超過1萬美金（超過8萬港幣），如果你以為這是LV的搞怪新作，那就大錯特錯了，這款包是2014年LV為了慶祝品牌160週年與Comme Des Garçons設計師兼創辦人川久保玲（Rei Kawakubo）合作的限量包款，現在重新上架後價格直翻超過4倍！

2014年正好是LV品牌160週年，當時請來了6位不同領域的國際設計師包括拉格斐 (Karl Lagerfeld)、Christian Louboutin、川久保玲、建築大師Frank Gehry、視覺藝術家Cindy Sherman、工業設計師Marc Newson等推出「歡慶 Monogram」（Celebrating Monogram）聯名系列包款，這款破了6個大洞的包款就是出自川久保玲之手的設計。

會把一個好好的LV包開了6個洞完全就是Comme Des Garçon的經典風格，川久保玲1981年在巴黎發表品牌的首個系列「Destory」就是以水洗感、破洞的設計走進時尚圈的目光中，這款包的設計只是川久保玲正常發揮！（笑）

當時錯過這款限量包的朋友或是川久保玲狂粉現在終於有機會再次擁有，不過現在二手包的售價是美金11,757元，比起2014年推出時的2,790美元翻了將近4倍以上（買包真的是投資！），如果怕洞太大路上人人都來拿點東西，回家包包都空了的話，網站上也有內附束口布袋的款式可以選擇喔！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

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