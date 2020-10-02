【名牌手袋｜肩帶過長】許多女生都會遇過入手名牌手袋後，發現肩帶過長的問題，不但造型不美觀，揹起來也特别不舒服，即使多喜歡那款式，亦不太願意使用；其實，只要透過以下方法，即能簡易解決肩帶過長問題。

以下大熱名牌手袋款式你又擁有過嗎？

【解決肩帶過長方法】打結法：應用於附可拆式肩帶

倘若手袋肩帶為可拆式，則可透過打結法解決肩帶過長問題，台灣女星藍心湄曾在節目《女人我最大》中示範。（《女人我最大》影片截圖）

雖然不少皮帶肩帶都附有皮帶孔供調節長度，不過即使扣至最短一格也可能過長，對嬌小女生來說，問題更甚。自行打孔，或令手袋難保值，影響將來轉售價錢；倘若手袋肩帶為可拆式，則可透過打結法解決。

點圖即看「打結法」美觀又實用==>

【解決肩帶過長方法】打結法：應用於附手柄的手袋

可拆式肩帶：

先把整條肩帶拆除，再將其搭在手柄底部位置，圍繞手柄位繞2至3圈，然後再把肩帶重新扣上兩邊的環扣，最後拿取中間的肩帶圈並向上拉，便能縮短肩帶的長度。

【解決肩帶過長方法】利用金屬環扣／大扣針：應用於鏈帶揭蓋手袋

利用金屬環扣或大扣針幫助縮短鏈帶，旁人也難於看得出來。（Alexa Style Book@YouTube截圖）

對於未能拆除的鏈帶揭蓋手袋，如Chanel Classic Flap、Gucci GG Marmont等款式，同樣可利用金屬環扣或大扣針幫助。首先，打開揭蓋並將兩邊鏈拉向自己的方向，並於置中位置用上金屬環扣或大扣針，將兩邊鏈帶固定便能縮短鏈帶，旁人也難於看得出來。

Chanel於2020年春夏推出了數款能自行調整鏈帶長度的揭蓋手袋，鏈帶附帶壓紋與雙C Logo金屬球配件，可調節背鏈帶長度，更增添一份高貴奢華感＝＝＞

楊丞琳（Rainie）不時在社交平台分享#OOTD，無意間大曬Chanel、Louis Vuitton、Celine等名牌手袋。（延伸閱讀）＝＝＞