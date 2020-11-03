【名牌入門卡片套】LV、CELINE、Chloé、SAINT LAURENT等名牌銀包、卡片套都是不少女生的入門must-buy，其實Givenchy甚至Tory Burch都有不少實用款式，甚至可以直接取代傳統銀包，放入近年極為流行的迷你手袋之中。 記者推介20個HK$3,000以下名牌卡片套推介，容量絕對比你所想更大。

【名牌入門銀包、卡片套】拉鏈卡片套

【名牌入門卡片套】Celine此款卡片散銀包較多顏色選擇，包括深色系與近年流行的糖果色系。(chiaki__zzz@Instagram)

雖然名牌入門卡片套輕巧精緻，放進手袋內絕不會佔據太多位置，但只得3至4個卡槽位，對於多卡而且習慣帶備散銀的女生未必足夠，拉鏈卡片套可放紙幣、散銀，如Celine推出的Zipped compact card holder款式，一物多用。

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【名牌入門銀包、卡片套】開合式卡片套

追求整齊感的女生，可考慮開合式卡片套，外形如信封，可將散銀與紙幣直接放於大隔位之中。優點是容量大，能放較多的硬幣、紙幣，甚至平日購物單據。

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【名牌入門銀包、卡片套】迷你銀包

如果仍是執着於傳統的銀包款式，Chloé、Mulberry、Tory Burch所推出的迷你銀包或比較適合你，價錢經濟實惠、而且大多款式均擁有數個卡槽位、拉鍊口袋與紙幣間隔位。

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文詠珊（Janice Man）早於4月份分享留家抗疫的運動照，意外將豪華家居曝光，平日她的穿搭造型都不乏Louis Vuitton、Gucci等名牌手袋，更甚少重覆。＝＝＞（延伸閱讀）