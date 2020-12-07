Bottega Veneta｜兩款新手袋同是過萬定價　哪個能成搶手It Bag？

Bottega Veneta近年憑藉極具設計感的手袋，成為時尚女性擁戴的品牌。於Pre Spring 2021面世的兩款手袋The Clip與The Shell近日上架，糅合設計感與實用性的設計有望延續品牌過去聲勢，成為來年最搶手的It-bags。

Bottega Veneta兩款手袋上架。（Bottega Veneta）

新一代成功的設計師如Jonathan Anderson及Daniel Lee，深明成功靠手袋的道理，上任之初即以手袋一鳴驚人，高舉旗幟爭奪市場。兩年前才入主Bottega Veneta的Daniel Lee，加入後不久以The Pouch（雲朵袋）盡顯功架，出乎眾人意料之外，更成功改寫品牌的命運。

過去兩年，Daniel Lee一次又一次地以最優質的皮革加上糅合優雅及玩味的剪裁，設計出暢銷的It-bags，如PADDED CASSETTE BAG、THE CHAIN CASSETTE、ARCO、VENETA，以及上述的The Pouch。在人氣帶動之下，Bottega Veneta去年單單在時尚平台Lyst的搜尋率便大增71%，銷售量於去年第三及第四個季度亦大增接近一成，即使在迎冠肺炎的影響下，品牌依然勢不可擋，今年第一個季度就比同期增長10.3%，可謂逆市奇蹟。

為了延續過去聲勢，Bottega Veneta近日就正式推出兩款於Pre Spring 2021面世的手袋The Clip與The Shell。

深受女士受戴的手袋離不開以下特質：易襯、簡潔得來有少少特色、高辨識度、有質感。外形方正、簡潔俐落、扣飾位置又非常特別的The Clip，正好符合市場的主流口味。亦是因此，The Clip在近日的pre-order期間已經非常搶手。

按圖看The Clip設計及價錢：

+ 2 + 2 + 2

相比起The Clip，另一款手袋The Shell的設計則相對小眾，卻更具新意及玩味。顧名思義，手袋以貝殼作為靈感，再以cut-out設計將數塊小牛皮拼接起來，構成半月形的輪廓，再配上同色的尼龍抽繩內裡袋，增添手袋的實用性及層次感。

按圖看The Shell設計及價錢：

+ 6 + 6 + 6

不難理解一眾女士為何會取The Clip而棄The Shell，全因難得拿出五位數字來買袋，當然買設計最「大路」的款式，感覺上會更加划算。然而，若然你家中已不乏經典款式的手袋，兼具設計感及實用性的The Shell相信會是個好選擇。而且平心而論，在當今世代還有哪些品牌會推出輪廓結構較為突出的手袋呢？單是這一點，便足已是支持The Shell的好原因吧。

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