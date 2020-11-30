【嬌小女生福音】日牌專攻155cm以下市場　設計時尚又能拉長比例

2018年一月，身高僅得148cm的嬌小女生田中（Tanaka）創立了專為身高155cm以下女生而設的時裝品牌COHINA，讓嬌小的女生如同所有人一樣享有扮靚的權利。

日牌COHINA是個專為身高155cm以下女生而設。（COHINA）

根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2020年全球男女平均身高數據指出，香港男性平均身高為171.7cm，香港女性的平均身高則為158.7cm，在調查國家中屬於中等身型。

在此提出港人的平均身高，並沒有任何評價的意味，只是想帶出身材相對嬌小的亞洲女性難買衫的困境而已。奢侈品品牌的設計又細又長，快時裝的尺寸則偏向歐美，均令嬌小的女士卻步。

COHINA創辦人田中

日本女生愛美不是個秘密。日本女生田中因其148cm身高，支撐不起坊間一般的服裝，使她常常感到非常沮喪。為了能夠穿上想要的衣服，她在2018年下定決心創立品牌COHINA，讓比較嬌小的女生亦能夠買到適合她們身形的服飾。

田中打從一開始便將COHINA定性為「追求嬌小女性之美」的品牌。她們會以145cm以及150cm的圖紙模型製作服裝，並找來身高分別是143cm、147cm、148cm、153cm的女生擔任模特兒，示範不同身高的穿著效果。除此之外，COHINA更會每年邀請15位155cm或以下的工作人員主持Instagram Live，她們會在直播中與消費者互動，聆聽訴求之餘亦親身解答疑難。過去就曾有不少意見被品牌直接採納並設計成衫，真正實踐品牌「在產品中體現您的聲音」的理念。

COHINA會邀請身形較嬌小的女生擔任模特兒，並在圖中標明她的身高，演繹穿著後的效果。（COHINA）

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翻看她們的商店，COHINA的設計可謂包羅萬有，當下最多女生愛穿的雪紡半身裙、闊腳褲、及踝連身裙、大褸等應有盡有。根據創辦人田中於日媒Fashionsnap的專訪，牛仔褲是COHINA最受歡迎的款式，設計師貼心地為每個牛仔褲款式製作出總共八個尺寸，好讓更多消費者可以享用到設計。合身的版型令嬌小的女士不用改褲亦穿上具設質感的設計，難怪會成為多人買的單品。

牛仔褲是COHINA最多人買的單品。（COHINA）

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由2018年成立至今，在短短兩年多三年來，COHINA的IG已累積15.7萬追從者，亦有10000人曾觀看她們的Instagram Live，支持者為數不少。另外，截至本年三月，她們的每月銷售額更超過5000萬日元，成績非常驕人。

若然時裝是為了傳遞一種價值、一種文化，在近年這個高舉多元包容的時代下，或許世界應出現更多針對不同受眾的品牌，好讓所有人都能夠享受時裝帶來的快樂與意義。