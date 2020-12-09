UNIQLO與Marimekko再度聯手　限量經典北歐印花羽絨陪你同步過冬

UNIQLO與芬蘭品牌Marimekko合作推出的限量聯名系列每次一推出都是熱銷的保證，這次以全家人幸福為號召的美麗印花將於秋冬再次驚艷登場。

這一次是UNIQLO第四次與芬蘭時尚品牌Marimekko合作，雖然是冬季商品，但女裝一樣會有高人氣的A字無袖洋裝以及百搭的短袖T恤，但和春夏款不同的地方在於這次秋冬新款的用色更濃郁，花樣也更隨性充滿了藝術筆觸和跳動鮮亮的色彩組合。而秋冬聯名系列的形象照中，更驚喜的看到UNIQLO邀請台灣旅法名模金禧和她的台法混血女兒Chloe共同拍攝，呈現出最真實的幸福溫馨感受，也再次強調這個系列是屬於從年輕到成熟都可以照顧到女性與孩子的全方位系列。

UNIQLO X Marimekko全新合作系列（按圖查看）▼▼▼

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每次UNIQLO X Marimekko最吸引人的賣點就是為了合作而精選的限量印花，此次幫然也不例外！由 Maija Isola與Annika Rimala創作的暹羅愛心、罌粟花等9款高人氣印花釋出做為本祭主打代表，雖然吸眼球卻又不失低調沉穩，女裝的部分像是美麗諾混紡A字洋裝、美麗諾混紡中高領毛衣、法蘭絨長袖洋裝等，都是很適合穿去上學或上班的單品。

而UNIQLO招牌極輕羽絨衣，則是UNIQLO X Marimekko必買的一大亮點，UNIQLO的羽絨衣優異性能跟易攜帶性有口皆碑，本系列則是以特級極輕羽絨繭型連帽外套與繭型大衣的樣式登場，結合UNIQLO另一個明星機能保暖單品HEATTECH發熱衣，就可以在寒流來臨的時刻快速打造全家人室內室外都能穿的時尚冬裝。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：讓人感到幸福的UNIQLO X Marimekko又該搶一波！2020全新秋冬聯名系列限量上市】