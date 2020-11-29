【Uniqlo、Zara穿搭】近日明顯感到涼涼秋意，是時候需要整理一趟衣櫃，甚或是置入新服裝。Uniqlo、Zara等大眾品牌為不錯的選擇，款式簡約易搭配，價錢亦親民，不會因換季而「破產」。

日本女生一向愛於社交平台分享穿搭照，但要突圍而出，吸引followers繼續追看，必定要有自己的賣點。育有一子一女的n.etsuu，雖然平日忙於照顧家庭，但仍然熱哀於時尚搭配，經營社交平台與在Blog撰寫穿搭文章，希望在家庭和興趣之間得以平衡。

日本媽媽n.etsuu在Instagram分享一系列「一周間」主題，示範一件服裝如何着足7日。(n.etsuu@Instagram)

1件衫穿7造型返工也合適 成功吸 2.8萬粉絲

n.etsuu喜愛簡約打扮，平日多在Uniqlo、Zara入手一些百搭服裝款式，成為2.8萬名followers的參考對象，造型值得上班族參考。更值得留意的是，她設有一系列「一周間」主題，示範一件服裝如何着足7日，上衣以外，包括同一條褲裝、同一條半身裙。

▼▼▼點擊看n.etsuu的「一周間」穿搭，難以讓人察覺是同一件單品？▼▼▼

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轉季必備單品：高領毛衣

只要配搭適合的下身服裝即能帶來延伸效果，以及「上重下輕」穿搭技巧可令造型更好看。

毛衣是冬季的必備單品，圓領、V領以外，亦可選擇高領剪裁。許多女生都會擔心高領款式容易顯臉大、臉圓，不過只要配搭適合的下身服裝即能帶來延伸效果，如n.etsuu選擇以寬鬆高領毛衣配襯修腳牛仔褲、短褲，又會利用「上重下輕」技巧。脖子短的女生，又應選擇怎樣的高領毛衣款式？

▼▼▼即睇n.etsuu的高領毛衣穿搭示範，「上重下輕」技巧是什麼？▼▼▼

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轉季必備單品：靴

想要更合季的造型感，將夏季的凉鞋、波鞋換上靴款即可。n.etsuu最近也喜歡穿着不同款式的靴款，包括長度剛好到膝頭下的款式、短靴、方頭靴。除了搭配短褲、短裙，露出部份腿部肌膚以拉長身形比例，n.etsuu都會選擇一些長度在靴筒位置的褲裝，利用穿搭技巧達到同樣能修飾腿形的效果。

▼▼▼即睇n.etsuu如何配襯3款靴，打造長腿效果▼▼▼

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秀智於《Start-Up：我的新創時代》「貧窮女生」的人設卻擁多個Christian Dior、Bottega Veneta等名牌手袋，那穿搭方面又如何？所穿的湖水藍西裝套裝出自於韓國設計師品牌Avouavou，亦是韓劇女主角服熱捧？＝＝＞Start-Up｜秀智西裝搶鏡 宋慧喬、朴敏英經典Look出自同一品牌？

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日本女生愛在Instagram分享穿搭照和戰利品，同時Uniqlo與GU官方網站分別設有投稿的功能，記者整理出3款Uniqlo、GU返工鞋款，立即看看評價＝＝＞Uniqlo、GU平底鞋獲日本女生好評 返工鞋低至$149優、缺點公開