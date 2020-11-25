UNIQLO與JW ANDERSON再度聯手　HEATTECH技術打造暖笠笠時尚聖誕

作為UNIQLO目前其中一個最成功的合作單位，UNIQLO × JW ANDERSON系列注定長做長有，到了一年最緊要的聖誕佳節，打造一系列「聖誕別注」當然不少得了吧。

UNIQLO × JW ANDERSON假日系列12月4日正式登場。（UNIQLO）

將於12月4日全球登場的UNIQLO × JW ANDERSON假日系列，打破以往一直以衣服作主調的設計常規，少有地推出一個只有冷帽、圍巾、手套和襪子的全針織系列，一件衣服都沒有，對於UNIQLO這種向來以快速和量化的Fast Fashion豪門而言，十分罕見。

系列少有地完全沒有衣服類單品。（UNIQLO）

JWA HEATTECH knitted gloves $99。（UNIQLO）

這個聯乘合作以「愜意的英國郊區小屋」(A Cozy Countryside British Cottage) 為主題，透過JW ANDERSON獨到的英倫文化觀和LOEWE色彩的幽默高級時裝理念，巧妙地將復古的菱形和蜂窩狀圖案注入針織物之中，再利用撞色對比手法，拼湊成各式各樣的繽紛配色，搶眼具歡樂氣氛之餘，卻又仍然親民容易配襯，典型的JW ANDERSON美學。

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UNIQLO × JW ANDERSON聖誕別注不但以混紡毛線（mélange yarn）製成，觸感極盡柔軟，而且為確保冬天保暖效能，UNIQLO馳名天下的HEATTECH技術也被注入產品之中，利用生物發熱技術結合高效保暖功能，物料纖薄而保暖。特殊纖維更有助吸收身體釋放出的濕氣，並將之轉化成熱能，如此外內兼備，成人系列定價都不過由$70-$99元，兒童系列更抵，實在難得。

尚有童裝系列：