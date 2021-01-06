【BURBERRY】最新系列解構再建構　如何一褸糅合軍褸及乾濕褸？

新一年仍未找到一件合心水的大褸？BURBERRY最新系列「未來經典」中，一款以品牌經典Quilted jacket與Trench Coat合併而成的大褸，便成功將經典轉化成時尚，在新一年率先打響頭炮。

BURBERRY最新系列「未來經典」，抽取品牌過往的設計元素並將之重新解構及建構。（BURBERRY）

在香港這個忽冷忽熱的城市裡，具有高度功能性的乾濕褸絕對是衣櫃中的必備單品。而當說起乾濕褸，又以BURBERRY最為經典。

過去不少人總認為BURBERRY過於沉隱成熟，缺乏了一種時尚獨有的玩味。其實自Riccardo Tisci上任以來，這個來自英國的品牌便已經今時不同往日。Tisci過去數年一直以他的方式重新詮釋BURBERRY，例如多次重新勾勒品牌經典乾濕褸的輪廓，又或將不同物料與乾濕褸糅合起來，如今不少年輕偶像及潮人都相當擁戴BURBERRY。

BLACKPINK成員身穿BURBERRY亮相。（IG@BURBERRY）

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去年曾有消息指Riccardo Tisci會離開BURBERRY，幸好品牌其後馬上澄清謠言，而Tisci本人亦以設計來證實自己仍然有心有力之餘，亦以行動來說明並無離異之心。近日他再交出最新限量版系列「未來經典」，抽取品牌過往的設計元素並將之重新解構及建構，使Quilted jacket與Trench coat合二為一，劃破大家的想像。

按圖了解破格設計：

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配飾方面，Riccardo Tisci以古巴鞋跟樣式，打造出男女絨面皮革運動鞋；再以Quilted jacket與Trench coat元素設計出漁夫帽；以及以亮面褐棕色皮革結合菱形燈芯絨面板製成保齡球袋。儘管配飾不如大褸般吸引，但亦不失系列的意念，值得支持。

（BURBERRY）