【MUJI】日本人瘋搶無印絨毛頸巾　毫不起眼設計為何成搶購目標？

日本國民品牌無印良品（MUJI）早前推出冬季服飾系列，其中一款絨毛頸巾意外爆紅，不少日本人爭相搶購，究竟這款頸巾有何特別之處？

無印良品MUJI絨毛頸巾「巻く毛布」意外在日本爆紅，（MUJI）

MUJI每年冬天都會因應時節推出各式禦寒衣服及配件，今年當然亦不例外。而在眾多設計之中，今年最受歡迎的單品竟然是不起眼的絨毛頸巾，確實令人始料未及。

這條頸巾由超細纖維毯子織物製成，具有棕、淺灰及淺米三種配色，尺寸為92 x 14厘米，定價僅990日元（約75港元），相當親民。

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根據日本時尚網媒fashionsnap報導，這款名為「巻く毛布」的絨毛頸巾近日在SNS上成為人氣話題，搶手程度令fashionsnap亦感到非常意外。翻查MUJI日本部網店，三種配色均全部售罄，不少日本網民更留言指尋遍多間門店亦買不到心頭好，相當誇張。而部份成功買入頸巾的用家則特意打卡或拍攝開箱片及實測片，甚有曬命之嫌。

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日本網民表示，柔軟蓬鬆的「巻く毛布」既溫暖又輕盈，非常實用，更大讚頸巾：「輕盈又不發癢，因此非常適合敏感皮膚者使用」、「無靜電」、「除下之後不會變成負擔」，亦有網民指頸巾用以配襯西裝褸可大大提升女人味，最重要是非常便宜，難怪成為大家的搶購目標。

近日本港氣溫驟降，天文台更預料未來數日僅得7至8度，在如此寒冷的天氣下，當然要好好準備禦寒衣物，大家會否考慮入手這條「巻く毛布」？