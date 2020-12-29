Alexander Wang涉嫌性侵多位男模及跨性別者：他是時裝界知名慣犯

時尚評論平台diet_prada早前發文，指多名男模及名人透過直播及帖文，指控著名時裝設計師Alexander Wang性侵他們多年，目前Alexander Wang仍未就事件作出任何回應。

著名時裝設計師Alexander Wang近日捲入性侵風暴。（GettyImages）

來自台灣的Alexander Wang當年憑藉潮流觸覺，以及在《Teen Vogue》實習時所累積的人脈，創立同名品牌後旋即在歐美竄紅，更多次獲得獎項肯定，成為時裝圈中難得一見的亞洲臉孔。

不過在他37歲生日翌日，卻捲入性侵風暴之中，而且站出來發聲的受害者愈來愈多，看來今次Alexander Wang難逃厄運。

事緣男模Owen Mooney日前透過抖音，指出他於2017在紐約某夜店被Alexander Wang非禮，其後帖文被IG帳戶shitmodelmgmt轉發，不少人看過帖文後決定發聲，指自己曾經目睹Alexander Wang性騷擾男模，甚至在他人杯中落藥；亦有人直指設計師曾強暴自己的朋友，當中包括異性戀男士及跨性別者，並指控他是「時裝界知名的慣犯」。

有受害者解釋，他之所以相隔多年才爆料，皆因Alexander Wang的家族在紐約擁有強大勢力，在各界均擁有一定的人脈，而設計師本人在時裝界亦舉足輕重，一眾受害者在恐懼之下紛紛選擇噤聲。

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shitmodelmgmt指出，近年愈來愈多人關注女性被性侵的事件，但其實不少男模及跨性別模特兒亦經常被侵犯。而Owen Mooney在直播之後亦收到不少惡意回應，指他為求出名才會公開事件；至於Alexander Wang本人則仍未就指控作出任何回應。