【Delvaux】歷史展覽登陸尖沙咀　看展前率先了解比利時經典手袋

經典皮革品牌Delvaux去年因韓劇《夫妻的世界》再度備受關注。K11 MUSEA近日與Delvaux布魯塞爾博物館合作，向港人呈現品牌歷年來多個經典設計。 在看展之前，先讓我們一同了解Delvaux這個被譽為「比利時愛馬仕」的品牌。

Delvaux有「比利時愛馬仕」之稱。（Delvaux）

Delvaux由Charles Delvaux於1829年創立，存活於世足足191年，甚至比起另一經典品牌愛馬仕HERMÈS擁有更悠久的歷史（愛馬仕創立於1837年），堪稱經典中的經典。

品牌由創立至今，一直堅持由工匠以人手製作皮具，每件皮具需花上8小時以上，工匠會採用優質皮革細心打磨、塗料、裁切，因此Delvaux的出品極具品質保證且獨一無二。據悉比利時當地人民視Delvaux為他們的驕傲，比利時皇室成員更對品牌鼎力支持，前王后Paola及新任王后Mathilde便經常手持Delvaux手袋現身各大場合。不過要數令品牌再次大熱的原因，絕對離不開本年大熱韓劇《夫妻的世界》的帶動，手袋Le Brillant經金喜愛演繹後成為上半年的搶手款式，連帶品牌亦再一次聲名大噪起來。

比利時皇室非常支持Delvaux。（Delvaux）

Le Brillant是Delvaux最經典的設計。手袋於1958年面世，品牌當時為了紀念比利時首次舉辦世博，特意與建築師Paule Goethals合作，以當地著名建築物The Philips Pavilion為靈感，攜手設計出這個俐落且雋永的Le Brillant。

Le Brillant由64塊大大小小的皮塊及金屬部件拼湊而成。（Delvaux）

Le Brillant由64塊大大小小的皮塊及金屬部件拼湊而成，袋面綴以一個馬鞍形鈕扣，藉此代表Delvaux中的「D」字。手袋同樣由工匠人手製作，每個Le Brillant均需用上八小時縫製，絕對是心血之作。即便品牌後來推出多個袋款，其價值及象徵性亦遠遠及不上Le Brillant。品牌近年亦積極為Le Brillant注入新鮮感，除了推出不同尺寸的版本外，亦嘗試以不同物料及技術製作手袋，2015年及2019年更與René Magritte聯乘合作，令品牌再一次年輕起來。

+ 9 + 9 + 9

去年品牌在家鄉比利時開設博物館，入口處便放置了一個巨型Le Brillant雕塑，相當吸睛。近日K11 MUSEA就將部份展品移師香港限時展出，規模雖小，卻囊括了不少具標誌性的款式，亦算精彩，有興趣的朋友記得在1月18日前看展了。