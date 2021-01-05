【ZARA x Jo Malone】最新香水及香氛系列　比上一代聯乘更吸引？

去年八月，ZARA及Jo Malone首個香水系列「Zara Emotion」強勢登港，上架當日即被搶購一空，完全供不應求。 第二波聯乘系列近日上架，為新一年打響頭炮，有興趣的朋友絕不能錯過。

第二波聯乘系列名為「The Grace Collection」，專為小童度身而造，內容包括三款香水及三款香氛爉燭，雖不及上回的選擇來得多，但亦足以令人非常期待。

按圖了解香氣及售價：

為了配合今回的香氣設定，雙方亦特意為瓶身換上糖果色系，與上回的簡約設計帶來不一樣的感覺，相信就算是大人，同樣抵擋不住新包裝的吸引力。

另外，由梨香及麝香混合而成的ZARA LE PETIT LULLABY古龍水亦已於日前上架。此款古龍水試圖以氣味，仿造出母親首次擁抱孩子時的溫柔及溫暖，單憑描述已勾起大家的好奇心了吧？

THE GOLDEN LULLABY 香水 90 毫升 + LE PETIT LULLABY 古龍水 40 毫升 HKD 429.00

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「The Grace Collection」及ZARA LE PETIT LULLABY目前已經上架，有興趣的朋友可到官網購買。