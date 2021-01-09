鞋上最被忽視的設計　認識日本專門生產鞋帶品牌Vincent Shoelace

看到喜歡的衣服但沒有尺碼，或者整件衣服你都很喜歡，唯獨想換掉其中一個小配件、小細節，這時候通常都會想：如果能自己動手做就好了！而這似乎是每個時裝人，三不五時都會冒出來的念頭，像這今次要介紹的品牌Vincent Shoelace，其成立的故事也正緣起於此。

Vincent Shoelace是日本一個專門生產鞋帶的品牌（Vincent Shoelace）

Vincent Shoelace是一個專門生產鞋帶的品牌，其創辦人是一對來自京都的夫婦。作為古著迷的他們有天逛街時，遇到一條令二人心儀非常的古董鞋帶，但礙於鞋帶的長度，不夠二人共同使用，他們於是把心一橫，著手研究自行開發鞋帶，從頭學習材質、染色到工法的各種知識，最終成立了這家不生產鞋履，只生產鞋子的配件「鞋帶」的Vincent Shoelace。

從2014年成立以來，Vincent Shoelace從來不是個高調的品牌，會生產各種式樣或顯平凡，但品質上乘，也適用於許多款式鞋子的設計。而當然地品牌也會為專門的鞋款，而尤其是經典的難款，設計專屬的鞋帶，而甚至是可以把鞋子設計改頭換面的鞋履配件。這裡就為大家羅列出Vincent Shoelace的鞋帶設計，每個設計都有專屬的故事，而千萬別小看這些小小的配件；或許剛好能拯救已被你放棄的鞋子，只要重新繫上適合的鞋帶，就能令你的一雙舊鞋煥然一新。



認識Vincent Shoelace 6款各有特色的設計：

Arnest

Arnest鞋帶（Vincent Shoelace）

以工業大麻為材質，靈感來自北歐漁民的粗呢大衣，所以鞋帶也帶著一種樸實、粗糙感，但同時又充滿親和力的外形。

Arnest鞋帶用來襯帆布鞋最適合不過（Vincent Shoelace）

「Arnest」來自作家海明威的名字，海明威的生平及作品，均離不開「海」這個主題。這款「Arnest」顧名思義，就是一款適合甲板帆布（Deck Shoes）鞋款的鞋帶。

Travis

Travis鞋帶（Vincent Shoelace）

Vincent Shoelace主理人酷愛英美文化，「Arnest」就以海明威命名，至於「Travis」則是以《Taxi Driver》中，羅拔·迪尼路飾演的主角「Travis Bickle」以命名。

Travis帶出美式粗獷味（VIncent Shoelace）

「Travis」的特色，是鞋帶以人字紋編織，是一種常見於美式服飾的經典編織手法，最適合繫在經典的運動鞋款上。「Travis」為品牌的定番，但有多種色款選擇。

Scott

Scott鞋帶（Vincent Shoelace）

由100％人造絲材料製成，「人造絲」是一種近似乎絲綢般質感和光澤的材質，所以又有人工絲綢之稱，是上世紀二十年代流行一時的材質，用來搭襯休閒皮鞋很是合適。

光澤材質的Scott襯上皮鞋，多添文人的帥氣。（Vincent Shoelace）

既為上世紀二十年代的物料，名字也要符合年代的質感，「Scott」這名字來自1920年代美國文學作家，《Great Gasby》的作者F. Scott Fitzgerald。

Paul

驟眼看來會覺得，與求生用的尼龍繩有幾分相像，而的確「Paul」的靈感是來自於此。有次品牌主理人把戶外店買來的尼龍繩，充作鞋帶綁在鞋上，發現意外地好看，於是決定投入生產。

Paul鞋帶（Vincent Shoelace）

如果只用作登山靴並不稀奇，品牌卻建議可以用在正裝的皮鞋上，帶來有趣的衝突感。「Paul」這名字靈感來自Paul Newman，Paul McCartney和Paul Weller，這些在各自領域上都非常卓越，而分別都叫Paul的名人。

將Paul爬山風鞋帶換到皮鞋上，別有韻味。（Vincent Shoelace）

Michael

Michael鞋帶（Vincent Shoelace）

開宗名義為Michael Jordan的球鞋開發的款式。這看起來平平無奇的白鞋帶，特點來自它棉料材質，因為在上世紀八十年代推出的Jordan球鞋，原本配備的都是合成鞋帶，而非棉質款。

Michael與Air Jordan 1是Perfect Match（Vincent Shoelace）

合成材質的鞋帶會隨時間流逝而變質，反之棉質不容易，對喜歡收藏球鞋的人而言，擁有一條同款而品質更好的鞋帶，絕對是百利無一害。至於為甚麼命名為「Michael」，相信也不必解釋。

COCKSCOMB

COCKSCOMB鞋舌（Vincent Shoelace）

同場加映，品牌的非鞋帶商品「COCKSCOMB」，原本是用於工裝靴擋木屑、擋泥設計，現在可以自由自在地，加裝在任何你喜歡的鞋款上。

簡約adidas Stan Smith配上COCKSCOMB（Vincent Shoelace）

把本屬於工裝靴的元素，用在一雙adidas Stan Smith之上，不管如何都是非常衝擊性，能令你整雙改頭換面的一個配件、設計。