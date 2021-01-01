【GUCCI】祝賀多啦A夢50歲壓軸聯乘　童趣設計中卻見時代的遺憾

在2020年的最後階段，GUCCI可算在新一年來臨之前「最後發力」，既有聽聞已久的The North Face聯乘正式曝光，連《多啦A夢》的聯乘全系列亦於早前突擊上架，作為年度的壓軸一擊；事實上，這次聯乘對兩個單位都別具意義。它既是GUCCI「童話三部曲」的終章見證，亦成為了「多啦A夢50周年」的壓軸企劃。以一次華麗的結束，展望2021新開始。

GUCCI x《多啦A夢》系列全38件單品：（按圖放大）

GUCCI x《多啦A夢》系列成為年度壓軸。（品牌圖片）

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GUCCI與《多啦A夢》之間的聯乘，其實早在年中GUCCI的《Epilogue終曲》之中看到引子。作為創作總監Alessandro Michele於2月開展「童話三部曲」的終章，品牌共以76個造型，展示出Alessandro對當今時尚規條與角色等等的探索；其中一個特別的環節，就是展示《Epilogue》造型的model並非常見的專業模特兒，而是GUCCI本身的設計團隊，包括各種男、女裝、手袋、珠寶等等的設計師和設計助理等等，打破創作者與穿搭者之間的界線，整個企劃的展開方式本身就充滿戲劇性。

《Epilogue終曲》是創作總監Alessandro Michele「童話三部曲」的終章。（品牌圖片）

而在這個充滿童趣的系列當中，除了採用了Alessandro Michele過去5年的經典設計和圖案，配搭上亦包含了一些跟經典卡通角色的話題聯乘設計，例如已早已上架的「Donald Duck」聯乘系列，品牌將大量80年代的迪士尼美術風格，以及Donald Duck和他3個姪仔Huey、Dewey、Louie的元素融入到GUCCI的設計之中，用奢華興童真的反差塑造出非常有趣的視覺衝擊。

回顧《Epilogue終曲》系列：（按圖放大）

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「48E-LUCA」的造型，預示了《多啦A夢》的聯乘企劃。（品牌圖片）

除此之外，如果留意到「48E-LUCA」的造型，在中標示的「Detail」，正是當前緊接著上架《多啦A夢》聯乘的引子，當時已可預期，雙方肯定會有進一步的合作推出。而最終共曝光了38件單品，當然不止手提袋一個單一選項，而是包括了各類型的手袋、背囊、行李箱、外套、連身裙、毛衣、衛衣、Tee、泳衣、、手錶、太陽眼鏡等等。《多啦A夢》這個跨越幾代人的集體回憶，尤其對於深受日本動漫文化影響的國家來說，相信其吸引力絕不下於「Donald Duck」。

GUCCI x《多啦A夢》系列：（按圖放大）

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事實上，《多啦A夢》漫畫於1969年12月開始由日本小學館發行，雖然根據官方人物設定，多啦A夢的出生日期是2112年9月3日，距今還有92年，但在正常人類的認知上，2020年就是漫畫誕生的50周年，也就是多啦A夢的「另一個50歲生日」。有關方面本來亦早就今年的大日子，準備了大量電影、活動、商品或聯乘企劃等，作為這隻22世紀的貓型機器人的生日慶祝。GUCCI的聯乘作為一個奢華的壓軸聯乘，可見本來便寄望甚殷。

可惜因為今年的全球疫情關係，各企劃不是延遲，就是輕輕帶過作罷。希望這次聯乘企劃，總可以為這位「幾代人的好朋友」留下一點50歲的見證吧。

多啦A夢聯乘商品回顧：（按圖放大）

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Nike SB Dunk High “Doraemon”官方圖片：（按圖放大）