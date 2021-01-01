【在家工作】IKEA貼心WFH新設計　虛擬背景解決家居不見得人煩惱

疫情反反覆覆，歷經整整一年，從2020年初到新一年仍不見起色，嚴重影響了人們的日常生活，不過也因此催生出不少新穎的生活模式，I就如KEA一種新設計。

IKEA為WFH帶來虛擬背景設計（IKEA）

比方說「在家工作」這回事，每天起床後穿好西裝、套裝後不必出門，只要在指定時間打開Zoom，與同事和老闆遙距開會和匯報進度，工作場景從辦公室換成居家，儼然成為了不少人的新日常。然而家家有本難唸的經，不是每個人的家庭環境都那麼優渥，家徒四壁或居家雜亂的人，每每在開啟視訊都千方百計遮去背後的環境，如果你也有這樣的煩惱，你就要看看這個由IKEA的最新企劃了。

新冠肺炎疫情下，在家工作成常態。（IKEA）

不說可能不知道，IKEA除了生產傢俱之外，也是一家掌握著CG技術的企業。最近就有報道指出，原來在IKEA的商品型錄中，有近75%的傢俱都是由CG繪製出來，只有25%才是攝影棚的實拍相片。最近IKEA為應付疫情中留家工作的大家，就運用上他們的CG技術，釋出了一系列Zoom用的虛擬背景貼圖，發揮他們家CG技術的最大價值。

1987年的IKEA目錄封面，這張薄荷綠色的梳化，應該能勾起許多人對上世紀八十年代的回憶。（IKEA）

搞圖看更多IKEA目錄封面的虛擬背景：

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在這一系列個虛擬背景貼圖中，風格不盡相同，有派對主題、浪漫情景、自然風光、睡房、辦公室等環境，而更特別是另有十個虛擬背景，是直接套取自過往IKEA出版的實體型錄封面照，非常有歷史記錄感。除了掩飾自家實際狀況的用途，這十個虛擬背景，也側向地透露出不同年代的家居美學，也是一套另類的歷史紀錄，記錄IKEA這家企業的設計和歷史，以及不同世代的家庭，對於他們自身居家的想像。

再看IKEA五個不同場景系列的虛擬背景：

【派對主題】以派對為主題的虛擬背景，就算是孤身一人開視訊，也可以讓同事感受到歡愉的氣氛。

【浪漫情景】如果不是跟同事，而是跟情人開視訊，這一系列浪漫主題的背景就可以派上用場。

【自然風光】自然風光系列的虛擬背景，大概是風格最中規中距，也是最多人會選擇的背景。

【睡房環境】嫌自己的睡房太雜亂太小不好看，不妨來用這個睡房系列的背景。

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【辦公室環境】如果是跟老闆和同事開會用，不便用太風格化的虛擬背景，用這個辦公室環境系列肯定最保險。