【Moschino】萬物皆可做手袋　Jeremy Scott向打火機與風筒取材？

自Jeremy Scott於2013年接任Moschino創意總監以後，品牌的設計更貫徹「時尚就一定要好玩」的理念，好玩得...有時更顯得難以置信... 麵包、甜品、大陽帽、手套、鈔票、打火機等等，取之生活中經常接觸到的事物，稍稍調整一下尺寸比例後，盡可成為手袋設計的元素。只要將這些物件像真地增大，這種手法既是幽默玩味，但是「萬物皆可做手袋」的作風，到底是率性還是亂來，總能成為一個兩極的話題。 現實卻是，不論「打火機袋」銷售一空的現象，還是上月發表的2021 Pre-Fall系列中，添食「風筒型」手袋的設計，批評與熱賣，彷彿在展示兩個平衡宇宙。

Moschino 2021 Pre-Fall系列：（按圖放大）

Moschino 2021 Pre-Fall系列的風筒袋。（品牌圖片）

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義大利奢侈品牌Moschino的網上折扣，令2020年Pre-Fall系列中的打火機袋再次成為網上熱話；

這個Jeremy Scott主理的話題設計，早於品牌2019年安排在紐約地鐵博物館舉行的時裝秀中亮相。同場並展現一系列以幽默、玩樂的手法，製作出誇張的巨型服裝、配飾等等，以表達設計師眼中紐約市的街頭文化面目；觀乎整個系列之中，巨大化背囊、腰包、太陽帽袋、打火機袋、粗金屬鍊等源自日常小物改造的設計，延續了品牌近年「萬物皆可做手袋」的風格。

話題的「打火機袋」，已經銷售一空。（品牌圖片）

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採用小牛皮配上銀色打火部件和按鈕製作的打火機袋，雖然不能真正起火，卻由於外型實在太過像真的關係，成為系列中其中一件最受注目的商品，評價十分兩極。喜歡的人欣賞它瘋狂的概念，猶如將周末狂熱的party氣氛，延續到日常的高端時裝配搭上；不喜歡的，卻認為它的設計流於表面，純粹用話題取代美感，揚言「點會有人會比錢買？」

回顧Moschino 2022 Pre-Fall系列：（按圖放大）

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然而，鈔票的流向總是比網上言論誠實得多，數年來Moschino推出過的法包袋、牛角包袋、手套袋、鈔票袋等「實物手袋化」作品，尤其在歐美國家中一直不乏捧場客，亦盡見Jeremy Scotth的鬼才，對於奢華與玩味之間的火候拿捏恰到好處。「沒人會買」之說，早已隨著系列在2021年之前全部售罄，不攻自破，即使打火機袋本來已是過季的款式，現在後悔想入手都已太遲。

其他Moschino袋款：（按圖放大）

你以為它是條法包，其實，它也是個袋。（品牌圖片）

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今年品牌食髓知味，去年12月期間發布的2021 Pre-Fall系列中，依舊低調展示了一款粉紅色「風筒型」的新手袋設計，配上金色的粗金屬鍊帶，在這個高端與街頭時尚之間界線愈來愈模糊的年代，繼續在「你有你批評，我有我大買」的兩條平衡線間，發掘日常用品的時尚面目。