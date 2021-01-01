2020年各大時尚品牌Logo印花袋人氣爆紅　盤點8款最觸目的老花袋

過去對於Logo印花有不同的時尚見解的人，在今年可以準備入手一款再用10年也不退潮的好看老花包！不分年齡、而且不侷限風格，可以從這六大品牌推出的老花包款中挑選經典！

按圖看六個品牌的經典老花圖案▼▼▼

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CELINE TRIOMPHE EMBROIDERY高級織布系列

CELINE全新老花包款太生火！藝術創意總監HEDI SLIMANE以當代嶄新的設計視角，重新提煉1972年推出的經典字母標誌TRIOMPHE MONOGRAM凱旋門鎖鏈印花，將品牌悠久的歷史底蘊徹底回歸。

本季新推出的TRIOMPHE EMBROIDERY高級織布系列結合紅色或黑色刺繡針線及皮革飾邊，搭配令人矚目的徽章與鮮明對比細節，勾列出印花陰影漸層變化，締造立體浮雕的效果，呈現70年代的濃厚復古韻味的高雅格調。

來自義大利TRIOMPHE EMBROIDERY系列的工藝刺繡，其做工極為耗時及考驗工匠造詣，運用馬鞍針步手法，潤飾優雅的亞麻混棉襯裡與頂級皮革製造。

中性化的設計高雅百搭，網羅多樣設計款式，如手提托特輪廓及各種肩背包型與小皮件，十分適合摩登時髦的女士與男士，為冬日造型帶來新鮮感。

Louis Vuitton Monogram SINCE 1854系列

經典永恆的帆布圖紋歷久不衰，這款印花將品牌重大意義日子與Monogram繁複交織花卉完美融合。

現任女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere以路易威登創始年份1854年的Jacquard緹花帆布手袋為靈感，設計出這款全新圖騰。這款全新設計的帆布手袋圖騰擁有復古典雅風格，恰似Georges Vuitton受Asnières故居裝飾啟發，設計出全新家族徽章，推出向父親致敬的Monogram帆布。

數字8蛻變為花瓣造型，溶入成為經典歷史元素一部分。新款印花散發品牌精神，已推出Dauphine、Neverfull、Petit Noe等經典款，同時也應用在服飾配件上。

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CELINE Triomphe凱旋門經典印花

TRIOMPHE CANVAS凱旋門印花系列根植品牌優雅知性的底蘊，重現70年代的經典風華，流露出復古懷舊的風雅。承襲品牌高級皮具工藝，凱旋門印花以嶄新的陰影漸層變化，締造出立體浮雕的效果，運用不同色系的頂級植鞣皮革，飾以馬鞍針步皮革縫法加強耐用度，這個經典印花推出了托特包、馬鞍包、水桶包等，絕對是CELINE迷值得入手的系列。

迎接清爽的春夏來臨，CELINE特別推出TRIOMPHE CANVAS凱旋門夏日限定經典印花系列，將包款提把與滾邊染上清新的翡翠綠與純白色，為夏日注入沁涼的氣息，將傳奇經典重新玩味，

DIOR Oblique緹花帆布

這款專屬於Dior的老花，源自Marc Bohan於上世紀七十年代設計的Oblique帆布，不過真正讓這款老花在Dior起死回生的人，創意總監Maria Grazia Chiuri功不可沒。當時Marc Bohan設計的Oblique帆布，經過她的設計，把Oblique帆布運用在各式各樣的經典包款諸如馬鞍包、30 montaigne等等，而男裝方面則由男裝創意總監Kim Jones打理，也透過Oblique帆布創造出讓人驚艷的單品。

而這幾季最讓人驚艷的莫過於實用且經典的復古風托特包Book Tote。Maria Grazia Chiuri將Oblique帆布變化出造型堅挺的方形袋身，貫徹復古七十年代的風格，厚身具重量的Oblique帆布由九千七百多根紗線織成。單是這些工序就須花上一整天時間才完成，紮實且牢固的特性，讓這款包的實用程度直逼萬用包款。

2020秋冬，讓人沉醉於2020秋冬系列，而其中最令人驚艷的小細節之一，就是Dior將經典Oblique緹花換上沉穩又帶層次的奶茶配色，溫暖柔和棕色調調合的老花圖騰，讓品牌最具代表性的老花呈現出全新形象。除了在配色上的改變，有少部分經典單品（例如，Dior Book Tote）也改以細緻柔軟的絲絨材質面料打造，營造出秋冬低調奢華感。

超人氣經典包款30 Montaigne蒙田包的老花，也染上大地色系奶茶棕色調，這完全就是秋冬讓人難以抵擋的溫暖色。

而2020 早秋最新推出的Dior Bobby 肩背包，是由女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri所設計，靈感來自迪奧先生的愛犬Bobby，趁著2020秋冬之際，也換上奶茶棕色調，為這款包再添必敗色號。

FENDI FF Logo

FENDI的FF標誌是「Fun Fur」的縮寫，由Karl Lagerfeld於1965年設計，自此成為獨具一格的Fun Fur系列主角，將品牌的經典奢華魅力，與青春型格的街頭風格結合，尤其是經典的煙草棕最能展現出FENDI的風格，也變成了識別度極高的系列，當成傳家寶完全可以！不用擔心退流行的問題。

之後在火紅的Mon Tresor水桶包上，FENDI更將FF Logo發揮玩心，改成浮雕款式，小巧的外型讓這款包也成為了時尚人士的新歡，在時尚街拍都可看見，小巧可愛的設計為都會女性必備包款！

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GUCCI

2020早春推出全新包款-1955 Horsebit系列後，火紅了時尚圈一波，其中搭配經典雙G圖騰帆布搭配皮革滾邊的款式大受好評，

Louis Vuitton Monogram

LV老花堪稱精品品牌中識別度最高的字母組合，也可以說是社會新鮮人最想擁有的老花精品包首選。「老花」圖案背後歷史要從1854年說起，Louis Vuitton在巴黎的卡普西納街4號（4 Rue Neuve des Capucines）建立起了自己的行李箱包生意。 隨著火車和汽車旅行成為人們生活的一部分，Louis Vuitton的業務開始增長。 當時名人都使用Vuitton的行李箱，這不僅是身份的象徵，而且還是非常實用的產品。1896年，Louis Vuitton為了能讓人們分辨出哪個箱子才是正品，也為了讓那些不要臉的模仿者們難以模仿，路易威登的兒子喬治威登在1896年創造出了聞名於世的 Monogram 花紋，也是品牌首次出現了LV字母組合的老花圖案。

隨著1960年代和1970年代時裝產業崛起，Louis Vuitton的手袋順勢成長，從Speedy包款現到水桶包都是不敗的經典款式，LV錢包也成為了現代人垂涎的單品之一。現在的創意總監Nicolas Ghesquière在Louis Vuitton的首個系列關鍵單品是新款的Petite Malle手袋，以其標誌性的旅行箱為原型。 2015年春夏那一季，這款手袋是從紐約到巴黎，時尚人士的不二選擇，也再度奠定Louis Vuitton Monogram不敗的時髦地位。

Saint Laurent Monogram All Over

Monogram Saint Laurent全部以聖羅蘭logo壓印覆蓋，因此得名，像是隱密簽名和不張揚的工藝品，aint Laurent開發了一種獨特的麂皮絨皮革，壓印滿版聖羅蘭YSL標誌。以精緻的工藝手法完成，創造了一種具有這種微復古感的較一般更耐用麂皮皮革，通過金屬雕刻盤以熱壓轉印至皮革表面的古老工藝技術，創造了精細的壓紋。然後，皮革特別經過一道洗滌程序使其擁有稍微懷舊的色調。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：老花包也是經典中的經典！六大精品復古Logo包今年再度人氣翻紅，讓人手癢想購入】