Hermes史上第一款LOGO袋Constance　簡潔亮麗外表下你不知道的事

Hermès The Constance bag，俗稱康康包，在過去的十二年裡增長迅速，其價值在2006年至2018年間增長了十倍，自重新發行以來在2012年有明顯的增長，在2015年12月達到了創紀錄的價格，以40,118歐元的價格售出一款黑色鱷魚皮Constance bag。 The Constance bag小巧實用，可變換的手提肩帶，還有標誌性的圓形線條和H扣，除此之外，還有哪五點是它顏值和功能兼具的原因呢？