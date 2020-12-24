Hermes史上第一款LOGO袋Constance　簡潔亮麗外表下你不知道的事

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Hermès The Constance bag，俗稱康康包，在過去的十二年裡增長迅速，其價值在2006年至2018年間增長了十倍，自重新發行以來在2012年有明顯的增長，在2015年12月達到了創紀錄的價格，以40,118歐元的價格售出一款黑色鱷魚皮Constance bag。 The Constance bag小巧實用，可變換的手提肩帶，還有標誌性的圓形線條和H扣，除此之外，還有哪五點是它顏值和功能兼具的原因呢？

Hermès The Constance bag（康康包）非常難入手，喜歡這款手袋的你又對它有多少認識呢？按圖查看五點你必須認識的事▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：購包夢幻指標！愛馬仕 Hermès 經典Constance康康包，五點你必須認識的事】

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