2020 It-Bag｜IG、名人身上不斷曝光7款手袋　Prada尼龍袋都上榜

對於熱愛時尚包款的人們，無論是已經入手，還是為準備新手袋的預算，欣賞美包帶來的喜悅就是一種快樂。在這一個瘋狂的2020年終於進入一年中的最後一個月時，回顧過去11個月中討論最多的包包應該是很有意思的，從社交媒體、名人網站以及各大論壇討論中，以下7款包包稱得上是2020年代表包款，當然也有可能繼續延燒下去。

2020年有不少代表性袋款，按圖查看今年7款爆紅手袋▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

Dior Book Tote

在名牌包世界最受追捧的Dior Book Tote購物包，是凝聚Dior精湛工藝的結晶之作，由Maria Grazia Chiuri傾心設計，呈現多樣圖案與色彩，將優雅氣質和休閒風格融為一體。原始尺寸（也是生產線最大的尺寸）設計用於承載從工作到娛樂以及其他所有日常必需品，隨著原版的成功，Dior隨後在陣容中增加了小號和迷你，進一步將這款手提包帶到了It-Bag狀態。隨著新版本的逐季推出，Dior Book Tote肯定是本年度最受關注的設計之一。

LV Onthego Escale

路易威登Escale系列在歷史上最動蕩的年份出現，但時尚迷們仍然張開雙臂歡迎這款色彩繽紛的手袋系列的推出。這款2020年夏季LV Escale系列的LV Escale Onthego GM手挽袋取材於染色前先將布料打結和摺疊的日本絞染技術，帶來清新多彩的海灘氣息。手挽袋尺寸寬大，便於攜帶，配有肩帶及頂端手柄，可完美配襯日常造型。是最近幾年最受歡迎的造型之一，幾乎立即銷售一空。

Bottega Veneta Pouch

Bottega Veneta的品質始終備受關注，瀰漫著傳統的義大利工藝，品牌旗下的Pouch手拿包於2019年推出，在2020年繼續佔據統治地位，並為其他奢侈品牌和當代設計師帶來啟發。Bottega Veneta Pouch的功能性超出了人們的想像，讓時尚更具有吸引力，是時尚界最受歡迎的It-Bags之一。2020年，Bottega Veneta在此典型的無肩帶設計中添加粗大鍊式肩帶。

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Chanel 19

數字19代表著它的創作年份－2019年，其命名儀式也向香奈兒女士於1955年二月所創作的2.55包款致意。儘管香奈兒19從發布之年就得名，但它在2020年開始流行，成為全球時尚人士衣櫃中的必備品。19品牌以其最初的2.55手提袋為原型，更柔軟，結構更輕巧，大膽的粗鏈在2020年引起共鳴。香奈兒2020年發布了19款新品，加入了牛仔布、粗花呢、亮片和天鵝絨等等元素。

Prada Re-Edition 2000

Prada Re-Edition 2000於1990年代首次亮相，在當時就受到喜愛，並於2019年底重新推出。這款完美的迷你包是在靈感來自復古和檔案復興包的高峰時期突然出現的，能夠輕鬆地夾於腋下，實用又嫵媚。尼龍迷你手袋綴有Saffiano皮革飾邊，如今似乎比以往任何時候都更受追捧的尼龍，易於護理的優點也很受歡迎。2020年的Prada Re-Edition 2000結合不同的時尚素材，更讓流行無可阻擋。

Gucci Jackie 1961

Jackie是Gucci的標誌性手袋系列，以其弧形半月形袋身設計及標誌性配件著稱，在某種程度上既有現代感又具有古典感，最初創建於1961年，以賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）的名字命名。作為品牌歷史的一部分，Jackie的作品選用多種不同尺寸、色彩和物料，以當代手法重新演繹，2020年Gucci重新發行了其標誌性的Jackie 1961手提包，創作總監特別在2020秋冬男士系列時裝展以迷你型和小型兩種不同尺寸重新演繹。古馳Jackie已經成為名人的最愛，無論男女，都可以使用一系列不同的賈姬包。

Telfar Shopping Bag

一咖方形手提包上加上浮凸壓印品牌的TC Logo，簡約實用之外，價格還很實惠，已有許多名人使用，讓Telfar購物袋的受歡迎程度呈指數級增長。根據全球時尚數據權威平台Lyst數據，2020年第三季度「全球最熱門單品」由小眾設計師品牌Telfar的Shopping Bag拿下第一名，被暱稱「布魯克林區的柏金」（Bushwick Birkin），指其難買程度跟柏金包不相上下。品牌創辦人暨設計師Telfar Clemens，獲得了CFDA時尚奧斯卡「年度配飾設計師大獎」。近日還與Ugg合作推出限量商品，這波熱度肯定會持續到2021年。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：回顧2020年最火紅的名牌包】