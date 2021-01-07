【UNIQLO U】最新系列曝光　一文睇清全部單品、價格及上架日期

UNIQLO大熱聯乘UNIQLO U系列最新一季2021春夏系列正式曝光。 今回Christophe Lemaire與UNIQLO攜手為大家帶來合作以來內容最豐富的一季，令人目不暇給。

UNIQLO U 2021春夏系列正式曝光（UNIQLO）

由Christophe Lemaire主理的UNIQLO U系列向來是UNIQLO的大熱，即使合作多年，至今仍然極度搶手，每逢上架日都必有單品在短時間內售罄，非常誇張。

作為亞洲最強大的時裝集團，UNIQLO當然深明營銷之道：每季都會加碼推出上季最搶手的款式，滿足消費者的購物慾。而來到即將上架的2021春夏系列，今回雙方就決定來一次「大包圍」，保證讓大家買到手軟。

今季UNIQLO U推出極多款式（UNIQLO）

UNIQLO U 2021春夏系列共推出34款女裝及29款男裝，每款都包含多個配色，方便大家搭配不同造型。而在芸芸配色之中，今季女裝有不少單品均加入了牛油果綠色，為簡約的系列帶來一大亮點，絕對值得入手。材質方面，今季更用上大量混紡紗線、斜紋布及棉，令衣服更輕巧及透氣，絕對是香港的消費者的一大福音。

按圖了解UNIQLO U 2021春夏系列女裝款式及定價：

+ 142 + 142 + 142

按圖了解UNIQLO U 2021春夏系列男裝款式及定價：

+ 111 + 111 + 111

另外，今季雙方亦加推童裝系列，6款單品與成人款式非常相似，相信一眾時尚家長會相當高興吧。

按圖了解UNIQLO U 2021春夏系列童裝款式及定價：

+ 31 + 31 + 31

UNIQLO U 2021春夏系列部分商品已率先發售，完整系列則將於1月22日上架，而童裝商品將於2月26日發售，有興趣的朋友記緊在上架當日搶購了。

按圖了解UNIQLO U 2021春夏系列配件及定價：