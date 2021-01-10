THE NORTH FACE牛年別注　如何將中式元素有型地注入山系設計中？

隨着近年中國內地經濟高速起飛，國際品牌每逢農曆新年推出生肖系列，迎合大陸同胞節慶氣氛和品味，早已十常八九。不過或許中港之間的時裝文化與步代，依舊不盡相同，因此在香港時裝愛好者眼中，好些農曆新年別注系列，實在不易接受。

THE NORTH FACE牛年農曆新年別注。（THE NORTH FACE）

只怪部份內地消費者仍然愛招搖炫富，愈是誇張，愈是張牙舞爪的款式，彷彿愈是彰顯到時裝品味似的。國外時裝人看到會覺得啼笑皆非，可是偏偏面對這個世界第二大經濟體的龐大市場，許多外國品牌也放低自身一貫美學原則，將五爪金龍、五星旗、利是封等設計，大雜燴地傾注到一件產品之中，贏了金錢，卻輸了名聲，值不值得，委實見仁見智。

為迎合街頭戶外風潮流，THE NORTH FACE上年就重新生產Mountain Light Jacket彩色系列。（THE NORTH FACE）

不過，今次THE NORTH FACE牛年農曆新年別注，卻叫人耳目一新。洗脫許多品牌硬生生將中式元素套用到衣服之上的不倫不類，系列既延伸出東方美學，亦保留到THE NORTH FACE數十年來的核心精髓，一切都來得恰到好處。以品牌經典褸款Mountain Light Jacket作為主角，完全顯示出設計團隊的心思，作為Climb Light Expedition System（輕量攀登探索系統）其中一個分支，Mountain Light Jacket早在1988年已經出現，一直深受專業戶外運動員喜愛。

今次牛年農曆新年別注主角：Mountain Light Jacket。（THE NORTH FACE）

MOUNTAIN LIGHT CNY DRYVENT JACKET HKD 2,690。（THE NORTH FACE）

及後發展至1994年，THE NORTH FACE更一時心血來潮，為本來沉實的Mountain Light Jacket注入多種七彩繽紛鮮艷配色，隨即引來歐美Hip Hop界別人士青睞，若干年後更輾轉流行到日本，深受當地古着圈歡迎，可見Mountain Light Jacket對於THE NORTH FACE潮流線之發展，的確具有劃時代意義。

某些Hoodie款亦加入了暗花犛牛圖騰設計，HKD 690。（THE NORTH FACE）

CONVERTIABLE SHOULDER BAG HKD 290。（THE NORTH FACE）

+ 4 + 4 + 4

今次牛年農曆新年別注系列中的Mountain Light Jacket，衣版、結構不但跟足原著，內部機能亦加入了FUTURELIGHT TM這種全新科技技術，透氣度更高，亦更輕盈，保持住THE NORTH FACE一貫無懈可擊之際，外觀面料上更注入了花卉和犛牛暗花圖騰，既不見喧賓奪主，也低調中自有深意，事關犛牛乃是一種生活在青藏高原的牛屬動物，象徵奮力克服困難，牛年之際著用，定必意義不凡。



重溫Nike中式元素設計：

除了矚目的Mountain Light Jacket外，今次THE NORTH FACE牛年別注也為Fans帶來衛衣、汗衣、手袋和冷帽等單品，設計一律以簡約風為主，Hoodie既有暗花犛牛圖騰設計，也有紅色、黃色淨色版本，每件作品皆印有THE NORTH FACE商標和犛牛圖案，圖案適中地分佈在中胸或手臂位置，有型之餘亦不會喧賓奪主，足證只要運動得宜，中華風其實可以很Fashion的。