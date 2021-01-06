合味道聯乘BEAMS推出服飾　回顧日本潮牌與湯麵單位合作的二三事

如果要例舉日本策動聯乘合作最厲害的人物、品牌與時裝店，想來答案應離不開：藤原浩、COMME des GARÇONS和BEAMS吧。

新宿BEAMS JAPAN。（BEAMS）

BEAMS JAPAN G層工藝品專區。（BEAMS）

雖然論其他日本時裝店，UNITED ARROWS和JOURNAL STANDARD是藝術聯乘演繹至化境之神級單位，但論全面性和出奇不意的驚喜程度，始終以BEAMS集團稍勝一籌。單單是位於新宿的BEAMS JAPAN，已叫人嘆為觀止，例如G層那個雲集日本各大民間工藝品的手信專區，當中好些產品都是各地職人們專誠與BEAMS合作，獨一無二的別注版，極具珍藏價值。

合味道 × BEAMS銀色尼龍袋。（BEAMS）

最近BEAMS再為大家帶來聯乘驚喜，就是與香港人見慣見熟的日清集團Cup Noodles合作，以合味道杯麵為主題，將Cup Nissin Logo印在尼龍Shopping Bag和Tee之上，把經典生活元素注入日常生活服飾之中，本就是日本時裝文化精髓。

而且今次合味道 × BEAMS合作另一匠心獨運之處，就是利用太空作概念，將星空元素同時融入服飾之中，以慶祝日本太空人野口聰一成就登陸ISS國際太空站之壯舉。巧妙地將Cup Nissin經典Logo改動成SPACE BEAMS字樣，又將尼龍袋設定為銀色太空衣物料模樣，帶有點點科幻感，玩味十足。

mastermind japan就曾與秀拉麵合作，推出暗黑拉麵。（mastermind japan）

作為日本人常見的食物，日式湯麵一直深受日牌垂青，在今次合味道 × BEAMS之前，mastermind japan曾與秀拉麵合作，推出暗黑拉麵，成為時尚與飲食界別的一時佳話。另外，一風堂IPPUDO也盡顯日本人擅長玩聯乘合作的民族特色，先後邀請Engineered Garments、Mihara Yasuhiro和nonnative合作，為每間海外地區首間專門店員工，設計專屬別注工作服，全面提供拉麵師傅的潮流地位與形象。