Gucci跟The North Face重磅聯乘系列曝光　一文睇清整個系列詳情

事隔三個月，由The North Face及Gucci攜手合作的年度重磅聯乘終在日前曝光。 一眾模特兒在Daniel Shea的鏡頭下，穿上最新聯乘遊走阿爾卑斯山，為大家展現合作成果。

由The North Face及Gucci攜手合作的年度重磅聯乘日前曝光。（官方圖片）

貴為當下其中兩個最潮的品牌，雖則The North Face及Gucci的風格可以說得上是牛風馬不相及，但雙方難得聯手，亦令人相當期待及好奇他們的合作成果。

事隔三個月，雙方終在聖誕節前夕發布聯乘內容，隔空為大家帶來一份驚喜禮物。

雙方將The North Face標誌上的三條曲線與Gucci著名的綠、紅、綠織帶結合，設計出最新標誌。（官方圖片）

是次聯乘涵蓋羽絨、束腰外套及背心、恤衫、半截裙、連身褲、風褸、T恤、衛衣、行李箱、登山靴等單品，甚至連The North Face最具標誌性的帳篷及睡袋亦包含在內，可謂應有盡有。

設計方面則糅合The North Face的機能性特質及Gucci的奢華風格，雙方除了將The North Face標誌上的三條曲線與Gucci著名的綠、紅、綠織帶結合，設計出最新標誌之外，亦從The North Face的物料資料庫中揀選出70年代的設計作藍本，部份設計更以典藏物料製作，使品牌的經典元素再一次重生。部份單品如羽絨及背囊則印有Gucci印花圖案，配以鮮豔配色，非常搶眼。



按圖看更多Gucci聯乘The North Face細節：

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另外，今次推出的袋款全以環保物料ECONYL®尼龍製成，貫徹The North Face向來的信念。ECONYL®尼龍是一種從回收材料（漁網、地毯及其他廢料）中提取的尼龍織物，有助減少生態足印。除此之外，服裝袋以至購物袋、包裝盒及防塵袋全部經過特別設計，確保在每個製作過程中減少對環境的影響。所有紙張及硬紙板均來自以可持續方式管理的森林，並選用不添加塗層的紙張，確保能完全回收。為減少用紙，包裝盒均配備手挽，減少使用購物袋。較大的商品則選用購物袋及棉質防塵袋，不設包裝盒，藉此減少浪費。

Gucci x The North Face系列將率先於12月29日在中國發售，隨後再登陸網店及不同城市的門店。儘管未知系列定價，但相信一眾潮人亦願意豪擲千金買入心頭好吧，有興趣的朋友記緊儘早搶購了。