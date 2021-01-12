【ZARA】首個聯乘服裝系列登場　為何選擇拳擊品牌EVERLAST合作？

繼與Jo Malone女士合作後，ZARA宣布近日推出首波聯乘服裝系列，在新一年為消費者帶來新驚喜。 但相信最令人感到意外的是，ZARA首個聯乘對象並非藝術家或潮流品牌，竟是國際知名拳擊品牌EVERLAST。

ZARA宣布近日推出首波聯乘服裝系列。（ZARA）

無可否認，聯乘合作是當下潮流大趨勢，當品牌與品牌、又或是品牌與藝術家合作時，往往可汲取雙方的優點，為消費者帶來具震撼性的設計。亦是因此，無論是奢侈品牌如CHANEL、DIOR、GUCCI等，抑或是親民價品牌如UNIQLO，均先後推出聯乘設計，而產品亦往往成為搶手商品。

即便整個時裝界積極聯乘，過往快時裝ZARA卻一於少理，直至去年才破天荒與Jo Malone女士合作，不過僅限於香水及香薰產品而已。

直至2021年，ZARA終於推出首個聯乘服裝系列。首波聯乘的對象是擁有百年歷史的國際知名拳擊品牌EVERLAST。EVERLAST成立於1910年，創始人Jacob Golomb因有感當時的泳衣不耐穿，因此創製出一款保證可穿最少一年的泳裝，而此產品便名為「Everlast」。其後Jacob Golomb開店，並在店內出售一系列體育服飾及用品。

不過在眾多體育用品中，EVERLAST以拳擊用品最為知名，皆因Jack Dempsey在1919年戴上了EVERLAST拳擊手套勇奪世界重量級拳擊冠軍，後來亦有不少知名拳擊手穿著品牌服裝比賽，EVERLAST這個名字便與拳擊結下不解之緣。

按圖看ZARA x EVERLAST系列：

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而今次ZARA與EVERLAST的聯乘產品包括一系列Trench Coat、衛衣、連帽運動背心、襯衫、運動褲等，設計方面大大減低運動元素，反而著重於時尚感，並配上大熱Loose Fit剪裁和大型「EVERLAST」字樣，辨識度高之餘亦相當易襯。

部份商品現已上架，其餘商品亦會相繼上架。今回ZARA難得推出別注版，大家又收貨嗎？