Jil Sander SS21男裝手袋系列上架　帆布背囊、真皮腰包盡展功架

Jil Sander SS21男裝手袋系列近日上架。Luke & Lucie Meier再一次將街頭時尚與極簡主義融合。設計出一系列時尚大方的手袋，無論外型抑或質感都絕不比品牌的女裝手袋遜色。

Jil Sander SS21男裝手袋系列近日上架。（Jil Sander）

對於一眾對潮牌無感、又希望可以打扮得優雅又型格的男子而言，要買到心水手袋絕不容易，就算平日可以將銀包、電話、鎖匙統統放入褲袋輕輕的來再輕輕的走，返工亦不能總是兩袖清風吧。大概Jil Sander現任創意總監之一的Luke Meier亦身同感受，因此與拍檔兼妻子Lucie Meier攜手創作震撼人心的女裝之餘，亦不忘為天下間的男士打造出精緻時尚的極簡服飾。

最近，Men’s Spring/Summer 2021 bag collection正式上架，十一款手袋完全展現出二人駕馭男裝的實力，相當值得男士入手。

Luke & Lucie Meier主理的Jil Sander極受歡迎。（Jil Sander）

Men’s Spring/Summer 2021 bag collection來自Jil Sander SS21男裝系列。近年Luke & Lucie Meier致力在保存輪廓的條件下，再以剪裁及材質柔化正裝一貫以來的硬朗感，令品牌服飾可更年輕、更舒適。

二人在設計Jil Sander SS21男裝系列時，亦再一次實踐此一理念，如系列中的西裝外套用上日本羊毛製作，其中一款更特意設計成可拆式衣袖，方便穿著者改變長度，卻又沒有流失衣服的美感。部份設計則印上字句，配上鮮明配色，大增街頭感覺。Luke & Lucie Meier表示，印上「Yellow Moon、Blue Windows Behind the Stars、Homegrown alluded」此三組字句，是希望提醒大家抬頭環顧四周，欣賞所處的環境。

按圖看整個Jil Sander SS21男裝系列：

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而近日上架的Men’s Spring/Summer 2021 bag collection，其中一款手挽布袋便印有大型「Blue Windows Behind the Stars」字樣，非常搶眼。除了手挽布袋外，今回另有多個以帆布製成的圓筒型背囊，可用作手挽、側揹及背包之用，型格又實用。系列當然亦包含以真皮製成的手袋，同樣每款具有多種揹法，加上精緻車工，絕不比品牌的女裝袋遜色。

按圖了解Jil Sander SS21男裝手袋系列款式：

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假若你已尋覓手袋多時，不妨認真考慮Jil Sander的手袋，單憑一個手袋便可大大提昇造型整體感覺，絕對值得入手。