Crocs因禍得福　疫情帶動下銷售營利急升　主要顧客竟是年輕人？

新冠肺炎持續蔓延，導致不少品牌大受影響，更有商戶因疫情而虧損並倒閉。 然而，有些企業及品牌卻反過來因這場世紀疫症而受惠，當中包括人稱「醜鞋」的Crocs，去年銷情比起前年以爆炸性增長。 難道在疫情之下，不單改變人的行為習慣，就連審美觀都有所轉變？

Crocs 2020年第四個季度的銷售額比起前年同期大幅上升。（IG@crocs）

相信有留意開時裝界新聞的朋友，多少都聽聞過坊間對Crocs需求量大增一事，但尤竟需求是有多大呢？近日Crocs發布了2020年第四個季度財政報告，亮麗的成績令大家眼前一亮。

據報告指出，品牌去年第四季度的銷售額，比起前年同期大增55％，營利高達4.07億至4.1億美元，比預期多20%至30%。Crocs的首席執行長官Andrew Rees表示，在疫情持續籠罩全球的情況下，消費者捨棄時尚，轉而追求舒適，一向以舒適實用為目標的Crocs，便因此而取得壓倒性的優勢，需求量亦大幅上升。他更預期品牌的強勁銷情將會延續，並定下2021年銷售額將提高20%至25%的目標。

難道在疫情之下，不單改變人的行為習慣，就連審美觀都有所轉變？（IG@crocs）

來自美國的Crocs，因其其貌不揚的外表，過去主要顧客群僅是廚師、餐廳工作者，又或醫護人員，多年來一直不被時裝界重視，不少人甚至質疑為何能有人設計出如此醜陋的鞋子。

按圖看歐美年輕人有多喜歡Crocs：

在歐美地區，不少年輕人視穿Crocs為一種潮流。（IG@crocs）

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不過Crocs卻沒有因此而氣餒，在一片謾罵之中仍奮戰不懈，除了推出不同配色的Clog外，亦先後與Balenciaga、Justin Bieber、KFC等聯乘合作，大大提高話題性。另外，近年在TikTok熱潮下，Crocs更意外地獲得女性及千禧世代的歡心，不少歐美年輕人視穿Crocs為型格行為，亦令Crocs今時不同往日。

跟Balenciaga的合作，是Crocs在時尚界的頂峰。（Balenciaga）

去年年末，Crocs更推出Baby Shake主題Clog，明顯想在Baby Shake熱潮下分一杯羹。野心如此之大，或許品牌於2021年真的能像品牌CEO所預期般，再一次創造出驚人佳績，並向世人的審美觀投下戰書。