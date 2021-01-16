【Bottega Veneta】Cassette Bag最新成員登場　回顧手袋進化史

不知不覺間2021年又過了半個月。在新一年的開始，人氣品牌Bottega Veneta率先刪除所有官方社交帳戶，專注設計之餘亦嘗試尋求其他宣傳方式。 品牌日前就推出了刪除社交帳戶後的第一件作品。今回Daniel Lee以品牌大熱手袋Cassette Bag為基礎，與網購平台MYTHERESA共同帶來最新Chain Cassette Bag。

今回Daniel Lee以品牌大熱手袋Cassette Bag為基礎，與網購平台MYTHERESA共同帶來最新Chain Cassette Bag。（MYTHERESA）

過去兩年，Daniel Lee一次又一次地以最優質的皮革加上糅合優雅及玩味的剪裁，設計出暢銷的It-bags，如The Pouch、ARCO、VENETA等。

除了原創出新款手袋之外，Daniel Lee不忘將Bottega Veneta這個老字號的經典元素重新發揚光大，而PADDED CASSETTE BAG便是當中最出色的設計之一。

呈方形的PADDED CASSETTE BAG將品牌經典編織格紋發大，並改以柔軟的物料製作，令其手感變得非常柔軟，宛如正在觸碰棉花糖似的。另外，Daniel Lee在手袋的揹帶上加上一個V形符號，為素色的手袋畫龍點睛，增添亮點。PADDED CASSETTE BAG上架後成為不少時裝愛好者的必買品，極多時裝人（不分男女）攜同出席去年的時裝周，進一步推動購買熱潮。

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既然如此搶手，Daniel Lee當然加碼推出PADDED CASSETTE BAG，除了各種配色之外，2020早秋系列更加推CASSETTE金鍊版本，柔軟的手袋與強悍的金鍊構成鮮明的對比，袋側的短鏈更可令手袋變成clutch bag使用，令手袋更上一層樓。

而今回與MYTHERESA聯乘的版本，就為Chain Cassette Bag換上絨布物料，大地色配色與金鍊相得益彰，使得手袋更加優雅及女性化，無論出席大場合抑或是平日使用同樣合適，相信單憑照片便足以令不少女士為之動容了吧。手袋現已上架，定價$29900港元，看過價錢後大家會入手嗎？