Karl Lagerfeld型男保鑣出回憶錄　如何由搬運工變成老佛爺重臣？

木村拓哉主演的《 BG終極保鑣》讓大家初步了解到保鑣的日常工作，然而真正的貼身保鑣又是怎樣的呢？是不是每天都要像劇中的木村一樣以生命來保護僱主呢？ 近日，曾為老佛爺Karl Lagerfeld服務逾二十載的貼身保鑣Sébastien Jondeau宣布推出回憶錄《Ça va, cher Karl?》，細說過去種種回憶。

曾為老佛爺Karl Lagerfeld服務逾二十載的貼身保鑣Sébastien Jondeau宣布推出回憶錄《Ça va, cher Karl?》。（IG@virginiemouzat）

《Ça va, cher Karl?》由Sébastien Jondeau及法國版《Vanity Fair》前任總編兼《Le Figaro》 首席時尚評論家 Virginie Mouzat共同完成。書中以Sébastien Jondeau的視角，分享過去二十年與Karl Lagerfeld的種種回憶，令人相當期待。

回憶錄將於本月二十七日正式上架。近日Sébastien Jondeau不時在其個人IG帳戶上分享照片及部份節錄，每段文字雖然短小，卻足以透露Sébastien Jondeau與老佛爺之間的深厚情誼。

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在某一帖文中，Sébastien Jondeau分享當年成為老佛爺貼身保鑣的原因：「當時我根本不知道誰住在裡面，我只知道這個地方與眾不同，美得就像一座城堡」；「當Karl的別墅裝修工作結束後，我與他一起在花園散步，然後我告訴他我想為他工作。」

在成為保鑣前，Sébastien Jondeau在搬家公司打工，一次機緣巧合下遇到伯樂Karl Lagerfeld，自此改寫一生。在過去二十年間，Sébastien Jondeau除了放假之外，其餘時間從未離開過老佛爺半步，成為老佛爺「背後的男人」。

因擁有英俊外型，以及老佛爺的緣故，他亦經歷了不少精彩時刻：不但成為媒體關注人物，更曾成為天橋及硬照模特兒，與Mariah Carey同框出鏡；老佛爺更曾以他的經歷為靈感，推出首個男裝系列「Karl Lagerfeld curated by Sebastien Jondeau」，羨煞旁人。

Sébastien Jondeau曾擔任模特兒，與Mariah Carey同框出鏡。（IG@bentoub）

除了上述的精彩經歷之外，Sébastien Jondeau因工作的關係，亦可以經常出席各種華麗場合，並且乘坐私人飛機，相信令不少人都由衷地羨慕吧。然而他卻在某一帖文中分享：「第一次與Karl一同出差，我需要處理約二十五個裝滿衣服及書本的行李箱」。你睇我好，我睇你好，要當Karl Lagerfeld的私家保鑣確實不容易。

「第一次與Karl一同出差，我需要處理約二十五個裝滿衣服及書本的行李箱」。（IG@bentoub）

單單幾個IG帖文已經如此有趣，相信《Ça va, cher Karl?》將可更全面呈現這段過去。然而，回憶錄暫時只出版法文版本，不懂法語的大家要耐心等於翻譯本了。