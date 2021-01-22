Moncler｜殿堂級羽絨農曆新年限定版　怎顛覆中式時節設計觀感？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-01-22 08:00

為慶祝新春的到來，不少品牌先後推出新年限定系列，今回為大家推介的便是Moncler的推出農曆新年限定系列。

殿堂級羽絨品牌Moncler推出農曆新年限定系列。（Moncler）

一年容易又新春。農曆新年對不少年輕人而言，屬於團聚及拜年的時節，卻總是與時尚扯不上關係。然而，在亞洲市場逐漸擴大的條件下，各大品牌近年亦開始推出新春系列，滿足亞洲消費者買新衫過新年的願望。

殿堂級羽絨品牌Moncler今年亦推出農曆新年限定系列，顛覆大家對新年的既有觀感。

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其實Moncler自2010年推出首個Moncler Grenoble系列起，便致力在維持品牌品質下，探索各種美學的可能性。後來更先後與各大品牌如Fendi、Comme des Garçons等合作，再於2018年開啟Moncler Genius計劃，進一步將品牌時尚化，顛覆大家對羽絨的想像。

適逢新春將至，品牌以璀璨星空為靈感，推出農曆新年限定系列，希望藉此向消費者傳遞守護的力量。本系列以黑、白，及棕色系為主調，當然亦加入了象徵新春的大紅色，品牌更別出心裁地在衣服上打印、又或以金銀絲線勾勒出「牛宿」在2021年二十八星宿中的所處位置，相當精緻。女裝的主打羽絨服上，再以柔軟的仿羊羔絨作飾邊，大大增添嫵媚感，相信能令一眾擔心穿羽絨會變得腫脹的女士重新愛上這款保暖服飾。

柔軟仿羊羔絨飾邊大大增添羽絨的嫵媚感。（Moncler）