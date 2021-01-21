Snow Peak｜SS21系列倡「家是露營」生活概念　卻是港人遙遠的夢

撰文： 曾柏熊 最後更新日期： 2021-01-21 17:21

都市機能風盛行，怎樣才能融合野外機能與生活時尚？成為各大品牌都用盡渾身解數演繹他們眼中「Urban Outdoor」的概念，尤其是對本身經已是專門針對戶外生活的品牌來說，自然更加不能示弱； 日本山系品牌Snow Peak，近日發表了2021年春夏系列Lookbook，沒有刻意的機能配置，反而從簡約的生活方式入手，演繹品牌向來祟尚「戶外就是一種生活方式」的態度；然而，這種簡約，或許只在某些時空中成立，看在每天於香港都市間掙扎的各位眼中，卻是另一個遙遠的夢。

Snow Peak SS21 Lookbook：（按圖放大）

Snow Peak SS21系列Lookbook找來南房總市的君島一家當模特兒。（品牌圖片）

+ 25 + 25 + 25

有「露營界LV」之稱的日本山系品牌Snow Peak，自家族第三代主理人山井梨沙（Lisa Yamai）上台之後，服裝線便成為品牌重點開拓的市場，直接挑戰alk phenix，及至The North Face Urban Exploration等在日本「插晒旗」的巨頭。時至今日服裝線的年銷售額，亦已佔超過十分一的公司總收入；

從露營裝備過度到服裝設計，吸引力不減的原因，除了品牌多年來建立的形象外，Snow Peak服裝的特色，在於貫徹了品牌「戶外就是一種生活方式」的態度，實用的定義，不限應對某些特定的野外環境，或者將當中的元素加入都市服裝配搭之中，而是更傾向生活層面的考慮，以實用簡約的耐用設計，嘗試讓「生活變得很野外」、「居家生活亦像露營般悠游」等等。有時更會在設計中加入日本的傳統工藝和物料，將和風帶入大自然當中。

君島家的生活，正是「家是露營」的活生生體現。（品牌圖片）

2021年Snow Peak春夏系列Lookbook中，擔任模特兒的君島一家四口，正是這種生活形態的合適範例。品牌拍攝了千葉縣南房總市居住的君島生活，每天都被都市中份屬奢侈的山林、高山和大海包圍，一家四口就是這樣以耕種有機農作物，放到網上有機雜貨店「AMBESSA&CO」售賣維生，與大自然深度聯繫；

然而，身為一家之主君島悠矢（Yuya Kimishima），並非生於務農的家庭，才留在「鄉下地方」。相反，出生於東京下町，並分別在京都及八王子市成長的他，繁忙的都市高樓，本來才是他的日常。大學畢業之後，他卻因為響應了「拉斯特法里運動」而出國流浪，體驗過在多國從事不同工作，方發現和諧樸素的大自然生活，才是令他最舒服、最理想的生活方式，於是才下定決心定居南房總市，讓孩子體驗到一種跟自己折然不同，卻更加「真實」的成長。亦希望當下所建立的模式，100年後依然能為子孫所認同。君島悠矢的自然生活絕非簡陋，而是一種追求美好的選項。

君島悠矢的孩子成長環境，跟他在大城市的體驗折然不同。（品牌圖片）

這種跟大自然深度聯繫的生活，在Snow Peak品牌眼中，正好是「家是露營」的活生生體現。簡約而樸素的家中，就像一塊營地，每一樣物品都有實用的必要性，卻又如此的充實又快樂。因此其戶外服裝的設計，亦有需要作出齊全又實用的結構，雖沒太多針對個別環境、用途的配置，卻又能滿足到一家大小每一個人的生活細碎，無論是居家、玩樂、工作都一應俱存，機能本來就是每個人生活中的一部份。

例如新系列當中的2.5L Rain Poncho外套，同時滿足到擋雨與服裝配搭的要求，設計不經意地將機能應用到日常中，同時兼備成人與兒童款式，可供整個家庭著用，這種以家庭為單位的小確幸，很多時反而是在繁華生活中，很容易為各種功名而被忽略的元素；此外，系列中例如以BAFU布料製作的恤衫和外套、快乾T恤和短褲，以及厚棉布製的襯衫等等，總括而言，都是每天的日常必需品。什麼是Snow Peak演繹當中最理想都市機能？熱愛自然的每一天都是。

在熱愛自然的每一天生活，需要的裝備就是都市機能的體現。（品牌圖片）

回過頭看，Snow Peak祟尚的Urban Outdoor理念當然美好，能夠踏實地身體力行，回歸人類共同擁有大自然，令生活重回簡樸，看似很「貼地」。其實，也是另一種「離地」和奢侈。尤其在寸金尺土的香港，擁有一個自己的居所已是畢生所願，要求一個擁有潔淨郊野環境的家，讓大自然就是每天的生活細節，有時非不想，而是不能。但願在假日中，可以繼續享受山野，提醒自己貫徹簡約的富足，已經是萬幸。