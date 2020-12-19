Patagonia｜新保暖衣環保又耐用　何解反建議各位「買少幾件」？

有時實在不得不佩服美國戶外品牌Patagonia對於環保的偏執；絕非流於採用一次半次環保物料「做gimmick」的形式主義，甚至不惜增加製作成本，大量產品使用更環保或公平貿易的物料，但依然不夠。 一些挑剔的人亦總是認為：「搞這麼多，減少消費，不就減少浪費吧？」沒錯了，最近Patagonia的新保暖衣系列，正是提倡「Buy Less，Demand More」的主題，直接叫人「減少幫襯」？作為一個跨國的商業品牌，到底可以怎樣運作？

Patagonia Capilene Air保暖衣系列：（按圖放大）

消費一件衣服，可以換來N件衣服的壽命，這樣的消費模式自然環保得多。（品牌圖片）

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Patagonia對於環保的議題，從來不是說了就算。「We're in business to save our home planet」作為品牌的格言，有時為了貫徹環保理念，品牌甚至願意捨棄部份商業利益。在成王敗寇的商業市場中，不選舉以最大利潤作經營目的，某程度是一件「很笨」的事，但他們依然願意冒上這樣的風險。甚至為了減少浪費，品牌在美國部份分店，更會為本身以出名耐用的衣服提供修補服務，品牌性格在此層面上實在表露無違。

51%RWS認證的羊毛，49%再生聚酯纖維，耐用又環保。（品牌圖片）

今季，Patagonia在推出Capilene Air保暖衣系列的同時，公布了「Buy Less，Demand More」的新主題。背後的含意很鮮明，因為眾所周知，時裝生產的代價，包括了大量碳排放、水污染、勞工待遇、動物權益、廢料排放等問題，單單對空氣所做成的污染，已是全球10％，絕對是高污染的工業；及至製衣工人在第三世界的待遇欠佳，成為世界上其中一個低收入勞工行業。

從生產至消費，參與每一個環節的角色，對種種環保問題多少都有責任，作為消費者，其實亦應該反思一下購物的意義，是否會因一時物慾，不自覺地成為破壞地球的一份子。

時裝生產絕對是高污染工業。（品牌圖片）

為此，Patagonia提出了「Buy Less，Demand More」的主題，前者代表消費者購物時，應該要考慮產品的質素、耐用和多功能等因素，盡量延長產品的使用期，「少幫襯沒問題，但幫襯就買高質素的產品」，減少浪費就是消費者的責任；

而後者身為生產商，則是對生產過程定下更高要求，除了利潤的計算，亦要顧及對環境負責任的生產方式、公平貿易原則等等。才能以產品質素，說服消費者改變消費習慣，以行動一起關注保護環境的議題。

「Buy Less，Demand More」，從生產至消費，參與每一個環節的角色，對種種環保問題多少都有責任。（品牌圖片）

這個冬季推出的Capilene Air保暖衣系列，正是基於這種要求下的產品。無論是上身的Air Crew和Air Hoody，還是下身的Air Bottoms，全部採用3D無縫的縫製技術製作，這種生產技術的特點，既可以減少衣服的摩擦，更重要，同時亦可將布屑廢料的數字減至近乎零；此外，系列製用的材料，51%來自RWS認證的羊毛供應商，證明是通過負責任羊毛標準的紐西蘭美麗諾羊毛（Merino Wool）。

另外49%則為再生的聚酯纖維，保暖之餘，亦更加耐用。消費一件衣服，可以換來N件衣服的壽命，這樣的消費模式，少點幫襯又何妨呢？

Patagonia Retro Pile再生袋：（按圖放大）

每個「再生袋」皆由韓國環保品牌CUECLYP回收的Retro Pile Fleece Jacket改造，而且是全人手手工製作。（品牌圖片）

除此之外，近日入手任何包含再生物料的Patagonia服裝滿指定金額，更可獲得Retro Pile再生袋一個。這個再生袋的生產要求亦絕不馬虎，皆由韓國環保品牌CUECLYP回收的Retro Pile Fleece Jacket改造，經清潔消毒程序後，再以全人手手工製作。那怕是一件贈品，其品質亦不能因此而下調，每個微細的環節中，都要堅持環保的精神。