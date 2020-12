Patagonia｜新保暖衣環保又耐用　何解反建議各位「買少幾件」？

有時實在不得不佩服美國戶外品牌Patagonia對於環保的偏執;絕非流於採用一次半次環保物料「做gimmick」的形式主義,甚至不惜增加製作成本,大量產品使用更環保或公平貿易的物料,但依然不夠。 一些挑剔的人亦總是認為:「搞這麼多,減少消費,不就減少浪費吧?」沒錯了,最近Patagonia的新保暖衣系列,正是提倡「Buy Less,Demand More」的主題,直接叫人「減少幫襯」?作為一個跨國的商業品牌,到底可以怎樣運作?

Patagonia Capilene Air保暖衣系列:(按圖放大)

消費一件衣服,可以換來N件衣服的壽命,這樣的消費模式自然環保得多。(品牌圖片)

+ 18 + 18 + 18

Patagonia對於環保的議題,從來不是說了就算。「We're in business to save our home planet」作為品牌的格言,有時為了貫徹環保理念,品牌甚至願意捨棄部份商業利益。在成王敗寇的商業市場中,不選舉以最大利潤作經營目的,某程度是一件「很笨」的事,但他們依然願意冒上這樣的風險。甚至為了減少浪費,品牌在美國部份分店,更會為本身以出名耐用的衣服提供修補服務,品牌性格在此層面上實在表露無違。

51%RWS認證的羊毛,49%再生聚酯纖維,耐用又環保。(品牌圖片)

今季,Patagonia在推出Capilene Air保暖衣系列的同時,公布了「Buy Less,Demand More」的新主題。背後的含意很鮮明,因為眾所周知,時裝生產的代價,包括了大量碳排放、水污染、勞工待遇、動物權益、廢料排放等問題,單單對空氣所做成的污染,已是全球10%,絕對是高污染的工業;及至製衣工人在第三世界的待遇欠佳,成為世界上其中一個低收入勞工行業。

從生產至消費,參與每一個環節的角色,對種種環保問題多少都有責任,作為消費者,其實亦應該反思一下購物的意義,是否會因一時物慾,不自覺地成為破壞地球的一份子。

時裝生產絕對是高污染工業。(品牌圖片)

為此,Patagonia提出了「Buy Less,Demand More」的主題,前者代表消費者購物時,應該要考慮產品的質素、耐用和多功能等因素,盡量延長產品的使用期,「少幫襯沒問題,但幫襯就買高質素的產品」,減少浪費就是消費者的責任;

而後者身為生產商,則是對生產過程定下更高要求,除了利潤的計算,亦要顧及對環境負責任的生產方式、公平貿易原則等等。才能以產品質素,說服消費者改變消費習慣,以行動一起關注保護環境的議題。

「Buy Less,Demand More」,從生產至消費,參與每一個環節的角色,對種種環保問題多少都有責任。(品牌圖片)

這個冬季推出的Capilene Air保暖衣系列,正是基於這種要求下的產品。無論是上身的Air Crew和Air Hoody,還是下身的Air Bottoms,全部採用3D無縫的縫製技術製作,這種生產技術的特點,既可以減少衣服的摩擦,更重要,同時亦可將布屑廢料的數字減至近乎零;此外,系列製用的材料,51%來自RWS認證的羊毛供應商,證明是通過負責任羊毛標準的紐西蘭美麗諾羊毛(Merino Wool)。

另外49%則為再生的聚酯纖維,保暖之餘,亦更加耐用。消費一件衣服,可以換來N件衣服的壽命,這樣的消費模式,少點幫襯又何妨呢?

Patagonia Retro Pile再生袋:(按圖放大)

每個「再生袋」皆由韓國環保品牌CUECLYP回收的Retro Pile Fleece Jacket改造,而且是全人手手工製作。(品牌圖片)

除此之外,近日入手任何包含再生物料的Patagonia服裝滿指定金額,更可獲得Retro Pile再生袋一個。這個再生袋的生產要求亦絕不馬虎,皆由韓國環保品牌CUECLYP回收的Retro Pile Fleece Jacket改造,經清潔消毒程序後,再以全人手手工製作。那怕是一件贈品,其品質亦不能因此而下調,每個微細的環節中,都要堅持環保的精神。