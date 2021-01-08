Gucci與The North Face聯乘未完　邀Pokemon合作展現虛擬時裝趨勢

早前The North Face與Gucci的聯乘系列，終於在盛傳多月後正式曝光，是為2020年完結之前，其中一個最重磅的聯乘。一個是高端奢華品牌，另一個則是山系品牌巨頭，要不是Urban Outdoor時尚之盛行，本來就看似扯不上關係。想不到，這次合作原來還有後續，品牌邀請了另一個看似更加無關係的單位「Pokemon GO」參與，實行了一個橫跨現實與虛擬的聯乘企劃，一定程度上，亦展現了一個時裝發展的未來趨勢。

The North Face與Gucci在2020年的聖誕節前夕，正式發布了聯乘系列的單品，羽絨、外套、背心、恤衫、帽子、半截裙、Tee、衛衣、登山鞋、營帳、睡袋等等非常齊全；但來到2021年，這個聯乘系列卻突擊宣布，尚有一個第三方單位的參與，而且是看似毫無關係的手機遊戲Pokemon GO。

The North Face與Gucci的聯乘未完，後續還有Pokemon GO的虛擬系列。（品牌圖片）

Gucci x The North Face x Pokemon GO系列虛實對照：（按圖放大）

更令人好奇的，是這個加入第三方聯乘的系列，並非實體的商品，而是以虛擬形式展現，還Pokemon GO玩家在遊戲中控制的人物，都可以換上Gucci x The North Face的服裝，穿梭虛擬和現實的都市間，繼續收服Pokemon或對戰的冒險旅程。

這次聯名合作的企劃，其實是由Gucci的創意總監Alessandro Michele主導提出，現家可以在世界各地設立超過100個以上的「Gucci Pin」期間限定補給站中，獲得The North Face x Gucci的聯乘背囊、Tee、帽子等換裝道具，在虛擬的遊戲世界中配搭個人風格的造型。

Gucci x The North Face系列：（按圖放大）

+ 22 + 22 + 22

事實上，Gucci並非首次作出類似的虛擬合作，例如另一手機遊戲《Tennis Clash》，或者更早年的Genies聊天軟件等等，Gucci亦曾經試過為這些平台製作相關的虛擬人物服飾，供玩家購買作配搭用途，而且價錢亦貫徹品牌在現實世界的定位，以《Tennis Clash》為例，玩家可以2300美元和690美元，分別購買這些虛擬的Gucci服裝。

上一代看起來，或者會覺得難以置信，花上萬港元買一些沒有實體的奢侈品？是不是瘋了。但隨著網絡資訊科技的發展，Web 2.0的時代發展成熟，極多人早已習慣線上線下同時存在多元身份的生活模式，虛擬和現實的界線只會愈來愈模糊，尤其對未來世代來說，虛擬肯定是現實社交的一部份。

Gucci在《Tennis Clash》上亦作出類似的虛擬合作。（品牌圖片）

因此，按照這種趨勢發展，遊戲不只是純粹娛樂，同樣具備社交屬性，生活場景不再局限於物質的現實之中，年輕人更願意花錢在虛擬的場景和服務，亦令奢侈品牌無論對於虛擬和現實世界來說，都擁有相同的功用性質，同樣是在一個「現實」的社交環境中，彰顯個人的品味和身份象徵。自然令各大奢侈品牌視之為「下一個戰場」，亦是當下連接年輕消費者的必然行動。

奢侈品牌無論對於虛擬和現實世界來說，都擁有相同的功用性質，同樣是在一個「現實」的社交環境中，彰顯個人的品味和身份象徵。（品牌圖片）

當然吧，這種虛擬時尚當下的發展如何，尚無太多數字參考。但按照Gucci的估計，當前全球共有25億電子遊戲玩家，購買虛擬商品的總花費可達1000億美元水平，這個市場的潛力實在極大。不難想像，虛擬時裝普及，會在不久的將來出現，需要兼顧兩個（或以上）世界的服裝配搭，難為了的，只有各位的銀包。