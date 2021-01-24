Nike、Balenciaga爭相合作　認識紐約人氣創意單位Crosby Studios

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-01-24 16:00

疫情亂世之下，傳統時裝世界幾乎陷入停頓，舊的經營模式已不合時宜，唯有改變策略，才能夠在亂世中殺出新血路。像曾跟Nike、Balenciaga合作的紐約創意單位Crosby Studios。

Crosby Studio主理人Harry Nuriev。（Crosby Studio）

基於疫情持續肆虐，全地球人類除無法旅行，連日常出街也構成危險，少了上街多在家，買靚衫潮鞋出街耀武揚威的動機自然大減，購家居用品的意慾卻大增，這種新消費模式，逐漸成新常態。

Crosby Studio2019年Design Miami邁阿密設計展與Balenciaga合作打造的可持續性家具「The Balenciaga Sofa」。（Crosby Studio）

不論時裝品牌或時裝店，如再依然故我地奢望只靠衫褲鞋襪賺錢，而又不是CHANEL和Hermès等神枱級數的話，基本上就只要死路一條，要絕處逢生，要麼就開發自家電子配飾系列，不然就售賣居家生活用品，因此藤原浩Fragment Design會跟潮流網媒Hypebeast合作出手機殼，而Hypebeast旗下的時裝店HBX，又會引入Crosby Studios家品系列Crosby Studios Home。

1：1巨型人形抱枕是焦點大作，HKD9360。（Crosby Studio）

1：1巨型人形抱枕是焦點大作，HKD9360。（Crosby Studio）

Crosby Studios是由目前紮根紐約的俄國人Harry Nuriev於2014年創立的多元創意單位，項目涵蓋創意商業空間和酒店設計、藝術創作，還有時裝與藝術聯乘等，種類很繁多，但若以Acne Studios概念去理解，應較容易明白。其作品早被Opening Ceremony賞識，邀請舉行Pop-up展覽；也曾為Nike Air Max系列設計藝術家品裝置；當然最出名的要數2019年Design Miami設計展中，與Balenciaga合作打造的可持續性家具「The Balenciaga Sofa」，一下子打進高級時裝世界，贏盡掌聲。

SOFT DINING CHAIR HKD6630。（Crosby Studio）

CAP CARPET HKD3120。（Crosby Studio）

+ 12 + 12 + 12

Crosby Studios Home今次亮相的家品，十分多元化，除了服裝系列，還有大如絲絨凳子、椅子、坐地燈，少如記事本、香薰蠟燭、肥皂等日用品，最矚目則是1：1巨型人形抱枕，甚具玩味。留意Crosby Studios Home每件作品都將Harry Nuriev的美學概念貫徹始終，簡潔的輪廓和圖案，結合鮮明的Royal Blue、青綠色和特異毛絨絨物料，一動一靜的混搭，令人一見難忘。