Raf Simons首度操刀Prada男裝正式登場　小試牛刀足已替他平反？

從道德高地的文藝價值看，Raf Simons當然是時裝歷史上一道偉大的清流，然而從現在的商業角度看，Raf Simons主理Prada的道路能走到多遠？實在值得觀望。

有老前輩Miuccia Prada「磅住」，Raf Simons今次Prada之旅就安全得多了。（GETTY IMAGES）

如果從同期出道的「男裝起家」設計師看，Raf Simons與Hedi Slimane一直都是最常被人品足論道和互相比較的兩個。如果從設計價值上看，Raf Simons的聲譽慣常都較為佔優，一來Hedi風行世界的瘦身美學，很多人都強調其實Raf才是真正的推動者；而且Raf在剪裁和輪廓方面的實驗勇氣，亦比Hedi的獨斷審美觀更具冒險精神，所以這些年間，罵Hedi的人一定遠比Raf為多，看看Cathy Horyn對兩位大師的態度之分別就可見一斑了。

Raf Simons口碑雖好，但論營銷商業能力，卻遠遠不及Hedi Slimane。（celine）

然而，和很多為藝術犧牲的人一樣，Raf Simons歷來口碑雖好，但活在當下動刀動槍的商業打真軍能力，卻遠遠不及Hedi Slimane。或者他自家的同名品牌還好，相反替那些全球分店過百成千的超級大品牌打工，卻又另一回事，單單是CALVIN KLEIN 205W39NYC一役，已是比利時人不堪回首的傷痕，反之Hedi Slimane，任世人罵得再臉紅耳赤，他從Yves Saint Laurent到Dior Homme到SAINT LAURENT，發展至今日的CELINE，營銷上的驚人成績有目共睹，你有你大罵，他有他大賺。

哪怕其實罪不在Raf Simons，但CALVIN KLEIN 205W39NYC無疑是全面失敗告終。（CALVIN KLEIN）

Raf Simons × Miuccia Prada兩人首度合作的女裝Prada SS21系列上年9月就已經發布。 （Prada）

總之無論如何，Raf Simons要洗脫上次CALVIN KLEIN污名，今次入主Prada與Miuccia Prada聯合主理品牌，對他的歷史地位而言可為至關重要，而觀乎男裝處子作FW 2021系列，Miuccia也確實給予了Raf莫大的發揮空間，事關欣賞過今次設計，大家心裡都應該有共同疑惑：「點解咁似Raf Simons平時自家設計嘅？」

的確論設計風格和屬性，Miuccia Prada和Raf Simons本是同道中人，很多地方本身十分相似，只不過Miuccia Prada的美學精神更具建築主義和講求Ugly Chic，也更追求高科技物料的開發和應用；Raf則具年青人意味、音樂和街頭風情，剪裁輪廓也更講求對比性。

因為疫情之故，今次Prada男裝FW 2021改由全球網上直播形式進行，不設現場觀眾。 （Prada）

Prada FW 2021。 （Prada）

所以觀乎今次Prada男裝系列，Raf Simons的個人意味，明顯比去年9月，二人首度合作的女裝SS21系列濃厚得多，上次系列作為後輩的Raf Simons明顯取材自Prada 1996年的尼龍Ugly Chic，再三向前輩Miuccia致敬。

「上重下輕」結構。 （Prada）

「上窄下闊」結構。 （Prada）

不過，比利時人始終以男裝起家，今次設計起來更能做回自己，最明顯之處在於其「Raf Simons式」的典型大小對比輪廓，要麼上半身大褸，下半身窄褲形成「上重下輕」；要麼上身樽領小毛衣，下身闊西褲構成「上窄下闊」的設定，兩者都是Raf Simons擅長的經典輪廓比例，如果再印上Peter Saville平面設計、Robert Mapplethorpe攝影作品或《墮落街》電影圖片，根本是不折不扣的Raf Simons出品，只是價錢再貴些而已。

+ 11 + 11 + 11

不過細看之下，當然有所不同，例如Raf Simons招牌的Bomber Jacket同樣出現了，卻變奏出附以Prada小口袋的功能設置，更具機能感；系列也強化新舊元素結合，刻意將幾何圖案的提花針織衣物，結合到尼龍物料之中，營造出偽老土Ugly Chic格調。

提花針織緊身連身衣褲最為突出。 （Prada）

另外，強調身體與衣料之間的接觸、互動，透過衣服去勾勒出動態運動中的人物形態，也是新季中Miuccia Prada與Raf Simons聯手的集體意志，當中尤以提花針織緊身連身衣褲最為突出，各式各樣懷舊風圖騰分別注入這批連身衣之上，衣服緊貼着人體，形成流線型的第二層皮膚，既溫暖地包裹人體，也將人體的身材特點表露無遺，雖並不易Carry，但總算是Raf Simons × Miuccia Prada首個男裝系列，小試牛刀中的最大驚喜。



總而言之，從道德高地的文藝價值看，Raf Simons當然是時裝歷史上一道偉大的清流，但從現在的商業角度看，由他主理Prada的道路能走到多遠？實在值得觀望，但今次有老前輩Miuccia Prada「磅住」，路途終歸平坦安全得多了。