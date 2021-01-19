UNDERCOVER超經典牛仔褲重生　來自哪年哪季作品大家又記得嗎？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-01-19 18:48

毫無疑問，如果要在當前時裝世界選一名「潮流復刻王」的話，美國Rapper Travis Scott定必是當之無愧。

Travis Scott潮著I.T旗下的Bape。（Bape）

事關近年許多90、00年代的潮物，之所以能夠起死回生大鳴大放，當中不少品牌與單品，都是紅由Travis Scott直接或間接參與和促成，Nike Dunk鞋款固然無需多講，A Bathing Ape的迷彩、鯊魚Hoodie、Evisu的大M牛仔褲，同樣因為他著用，而重回潮流人視線，基本上他穿甚麼紅甚麼，堪稱I.T的救命恩人。

Travis Scott搶先著用Nike與日牌READYMADE即將聯乘合作推出的別注Blazer，但其實牛仔褲同樣具話題性。（Travis Scott）

最近Travis Scott又有新話題造型照誕生。話說他搶先著用了Nike聯乘日牌READYMADE的別注Blazer，好不搶眼。雖然物料、Swoosh位置和鞋底，都與元祖1973年的 Blazer頗有出入，但依然成功令鞋款繼「The Ten」系列之後，再一次掀起人氣熱話，要知道Blazer過去二十年間人氣一直不及Dunk，但這鞋也確實是Nike SB線中的重點鞋款，理應得到更多重視，故希望今次Travis Scott能夠幫到佢。

大有來頭的Blue 85 Jeans牛仔褲。（silverleagu_e）

不過更趣的是，這張照片原來並不只勾起波鞋友的集體回憶，就連原宿系潮流人看到，亦會慨嘆一聲往事只能回味——Travis Scott的Nike聯乘READYMADE Blazer上面那條「超癲喪超爆裂」的破爛牛仔褲，並非一般的新潮Off-White、Fear of God產品，而是來自高盾橋UNDERCOVER十六年前的「出土」產物。

FW2005 Undercover Art & Craft系列登場的Blue 85 Jeans牛仔褲。（Undercover）

那季FW2005 UNDERCOVER乘著LANGUID、But Beautiful和But Beautiful II系列成功，持續在巴黎發光發熱，並將季度主題定名為Art & Craft，透過細緻又狂亂密集式處理技術，將Punk與Gothic風格融為一體。

+ 6 + 6 + 6

這條Blue 85 Jeans正是該季最具代表性產物，基本上整件褲子都由破爛披口及縫線補丁構成，左褲管膝頭位置更繡有閃電標記，以向Punk詩人教母Patti Smith作致敬。

Patti Smith看到之後深受啟發，就決定仿傚將紋身刺在左膝，以鼓勵自己在藝術事業上的追求。（Patti Smith）

年輕時代的Patti Smith曾受小說家Mari Sandoz的文學作品《Crazy Horse: The Strange Man of the Oglalas》影響，故事中印第安戰士Crazy Horse將閃電刺青，刺在其戰馬耳朵之上，方便自己每次騎馬時看到，當中更有着「我們將在戰鬥中取得勝利，但如果我們為了貪圖戰利品而停止作戰，那麼就將被擊敗。」的寓意，Patti看到之後深受啟發，就決定仿傚將紋身刺在左膝，以鼓勵自己在藝術事業上的追求。

因此，Travis Scott所穿的一條褲子，並非只是一條牛仔褲如斯簡單，當中涉及到舊時代的UNDERCOVER，以及歷史更久遠的Patti Smith往事，都是值得當今潮流人珍而重之的美好回憶，流傳後世。