UNDERCOVER超經典牛仔褲重生　來自哪年哪季作品大家又記得嗎？

毫無疑問,如果要在當前時裝世界選一名「潮流復刻王」的話,美國Rapper Travis Scott定必是當之無愧。

Travis Scott潮著I.T旗下的Bape。(Bape)

事關近年許多90、00年代的潮物,之所以能夠起死回生大鳴大放,當中不少品牌與單品,都是紅由Travis Scott直接或間接參與和促成,Nike Dunk鞋款固然無需多講,A Bathing Ape的迷彩、鯊魚Hoodie、Evisu的大M牛仔褲,同樣因為他著用,而重回潮流人視線,基本上他穿甚麼紅甚麼,堪稱I.T的救命恩人。

Travis Scott搶先著用Nike與日牌READYMADE即將聯乘合作推出的別注Blazer,但其實牛仔褲同樣具話題性。(Travis Scott)

最近Travis Scott又有新話題造型照誕生。話說他搶先著用了Nike聯乘日牌READYMADE的別注Blazer,好不搶眼。雖然物料、Swoosh位置和鞋底,都與元祖1973年的 Blazer頗有出入,但依然成功令鞋款繼「The Ten」系列之後,再一次掀起人氣熱話,要知道Blazer過去二十年間人氣一直不及Dunk,但這鞋也確實是Nike SB線中的重點鞋款,理應得到更多重視,故希望今次Travis Scott能夠幫到佢。

大有來頭的Blue 85 Jeans牛仔褲。(silverleagu_e)

不過更趣的是,這張照片原來並不只勾起波鞋友的集體回憶,就連原宿系潮流人看到,亦會慨嘆一聲往事只能回味——Travis Scott的Nike聯乘READYMADE Blazer上面那條「超癲喪超爆裂」的破爛牛仔褲,並非一般的新潮Off-White、Fear of God產品,而是來自高盾橋UNDERCOVER十六年前的「出土」產物。

FW2005 Undercover Art & Craft系列登場的Blue 85 Jeans牛仔褲。(Undercover)

那季FW2005 UNDERCOVER乘著LANGUID、But Beautiful和But Beautiful II系列成功,持續在巴黎發光發熱,並將季度主題定名為Art & Craft,透過細緻又狂亂密集式處理技術,將Punk與Gothic風格融為一體。

這條Blue 85 Jeans正是該季最具代表性產物,基本上整件褲子都由破爛披口及縫線補丁構成,左褲管膝頭位置更繡有閃電標記,以向Punk詩人教母Patti Smith作致敬。

Patti Smith看到之後深受啟發,就決定仿傚將紋身刺在左膝,以鼓勵自己在藝術事業上的追求。(Patti Smith)

年輕時代的Patti Smith曾受小說家Mari Sandoz的文學作品《Crazy Horse: The Strange Man of the Oglalas》影響,故事中印第安戰士Crazy Horse將閃電刺青,刺在其戰馬耳朵之上,方便自己每次騎馬時看到,當中更有着「我們將在戰鬥中取得勝利,但如果我們為了貪圖戰利品而停止作戰,那麼就將被擊敗。」的寓意,Patti看到之後深受啟發,就決定仿傚將紋身刺在左膝,以鼓勵自己在藝術事業上的追求。

因此,Travis Scott所穿的一條褲子,並非只是一條牛仔褲如斯簡單,當中涉及到舊時代的UNDERCOVER,以及歷史更久遠的Patti Smith往事,都是值得當今潮流人珍而重之的美好回憶,流傳後世。