【Le Tricoteur】英國海峽群島的經典　認識半世紀歷史的手織毛衣

有說「最好的毛衣，是媽媽親手織的毛衣。」不然穿爸爸織的、女朋友織的、太太織的也是可以。但如果不幸地找遍身邊所有人，都沒有人願意為你織毛衣，而只能購買的話，那只好推薦你來自英國Le Tricoteur的「Guernsey Jumpers」，超過六十年製作毛衣的經驗，也是唯一一家仍然把基地設在英國海峽群島上的「Guernsey Jumpers」生產商。

人手編織的溫暖牌毛衣，總是有著特別的溫度。（Le Tricoteur）

在人工合成材料面世前，製作衣服的物料只得綿、麻、皮革等天然物料，而像羊毛這種即使被打濕，卻仍能夠保溫的，也是早年人們製作保暖衣物時，經常會用上的重要物料。回溯起來，第一件套頭羊毛衫（Sweater/ Jumper）早在五百年前面世，歐洲各地都有其特色的套頭羊毛衫，而今天特別介紹的「Guernsey」款式，原產自英國海峽群島上的耿西，由當地的農民和漁民著用，這個設計後來風靡全島。如果細究起來，便會發現歐洲各地的毛衣款式，或多或少都有「Guernsey」的影子，可算是「毛衣」的共同祖先。

原始的Guernsey Jumpers，是英國海峽群島上，耿西地區農民和漁民著用的保暖衣物。（Le Tricoteur）

直至現在，「Guernsey Jumpers」仍然是熱門的毛衣款式，但說到最能兼顧傳統與品質的，還得數Le Tricoteur這個品牌。作為海峽群島上唯一一家仍然在生產「Guernsey Jumpers」的品牌。Le Tricoteur創辦自上世紀六十年代，至今仍保留小型工作坊的生產模式，在款式上承襲傳統，不輕易改變原有樣式，但在品質上倒是精益求精，不使用一般羊毛，轉為使用精紡羊毛（Worsted wool），意指在紗線製作時，要先除去羊毛表面多餘的捲曲，使表現更光滑和俐落，是源自中世紀的製衣技巧。

至於製作方面，品牌保留大量人手製傳統款的「Guernsey Jumpers」為例，雖然會預先用機器把袖子和衣服縫上，但諸如領口、袖子等縫接處的特色織紋，都是由工人一針一線地細意繡上，保留手工感的特色。更重要的是Le Tricoteur毛衣定價，只不過是二千元以下，這樣就能擁有這麼一件在英國海峽群島上製作，而且還是以精紡羊毛和人手加工的正宗「Guernsey Jumpers」，如果你也沒有身邊人為你織毛衣，Le Tricoteur肯定是你最好的選擇。