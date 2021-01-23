【H&M聯乘Lee】男女童裝齊備　能重新帶起這百年牛仔衫褲老字號？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-01-23 10:30

繼上周宣布將推出與時裝界炙手可熱的設計師Simone Rocha合作的聯乘系列後，H&M較早前宣布將於本月28日，進一步推出與百年牛仔品牌Lee的可持續丹寧聯乘系列，讓大家有機會以接近一半價錢買入Lee的設計，具有一定的吸引力。

H&M宣布將推出與百年牛仔品牌Lee合作的可持續丹寧聯乘系列。（H&M）

H&M與Simone Rocha破天荒合作的消息令不少時裝迷又驚又喜。未及一星期，H&M再宣布將於本月月底推出另一聯乘系列，同樣令人期待。

今回的聯乘對象是來自美國的百年牛仔品牌Lee。雙方是次將攜手為大家帶來一系列男裝、女裝及童裝服飾，合共超過40件單品可供選擇，當中包括牛仔褲、牛仔褸、牛仔太陽帽、牛仔布袋、牛仔背心上衣、印有「Lee」字樣的衛衣等，可謂包羅萬有。

按圖看整個Lee x H&M系列單品：

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向來H&M多少予人造工馬虎的觀感。但在今回的合作中，雙方無論在設計抑或是造工上都落足工夫。

先講設計方面，今回Lee回溯了品牌過去的經典設計，在女裝方面帶來以品牌經典鐵騎士外套變奏而成的最新版本；在丹寧背心方面，亦刻意在車工上下工夫，凸顯女性身體的線條美。男裝方面，今回雙方除了帶來經典的直腳牛仔褲外，更推出五口袋牛仔褲，非常特別。不過相信最吸引消費者的，便是今次聯乘的定價僅是Lee自家出品的一半，能以如此親民的價錢買入品牌設計，絕對是一大賣點。

按圖看Lee x H&M系列Lookbook：

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在造工方面，雙方今回則遵從H&M近年的環保原則，採用H&M首次創作的100%再生棉製造牛仔褲，並且完全不使用帶有棉花的牛仔布料，改以再生人造纖維及節水染料製作。雙方嚴格監控整個製作過程，在節約用水、化學物與能源消耗方面亦獲第三方認證，相信一眾支持環保的消費者能買得更放心吧。