UNIQLO聯乘Ines de la Fressange新品登場　簡約優雅媲美UNIQLO U

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-01-20 18:01

UNIQLO每季推出的聯乘系列是不少時裝迷的必搶之物。除了大熱的UNIQLO U及+J系列外，由80年代法國名模Ines de la Fressange主理的UNIQLO Ines de la Fressange系列亦廣獲喜歡巴黎風情的時裝迷歡心。 今季雙方第十五次聯手，為大家帶來全新2021春夏系列，絕不比UNIQLO U遜色。

UNIQLO Ines de la Fressange 2021春夏系列曝光。（UNIQLO）

由合作至今，來自法國的Ines de la Fressange便致力透過系列，詮釋現今世代的Parisian Chic風格。來到SS21系列，今回她延續上季主題：Luxurious clothes, and beyond，並且以法國小鎮「多維爾」為靈感，再一次打造同時時尚且兼具復古感的服飾。

過去Ines de la Fressange曾回溯法國經典女士的造型以獲取靈感。今季的靈感來源「多維爾」小鎮原來亦與法國時尚標誌性人物Coco Chanel女士有關連。於1913年，Coco Chanel女士於這個風光明媚的海濱度假勝地開設第一家時裝店，可說是CHANEL這個品牌的發源地。後來「多維爾」小鎮吸引不少時裝設計師進駐，終在20世紀初成為法國的時尚核心。

Ines de la Fressange小時候曾與祖母一同前往「多維爾」小鎮度假，並對當地留下深刻印象。今回她追溯回憶，為系列訂下三個主題：一日遊、輕鬆自如、水手風格，打造出既優雅且具備休閒感的春夏服飾。

按圖了解系列部份單品及價格：

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今回除了延續上季聲勢，推出打褶長裙及半截裙外，當然包含每季都會推出的西裝外套。為了配合季節，今季的西裝外套及長褲多以棉布製作，透氣通風。另外，本季亦推出一系列棉質長身大衣、麻質針織衫、嫘縈連身裙等，更特別推出絲質印花圍巾、三款抗UV太陽帽，以及設計簡約的手袋。

新系列將於2月5日於門店及網絡旗艦店發售，喜歡Parisian Chic的朋友絕不能錯過。