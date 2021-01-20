UNIQLO聯乘Ines de la Fressange新品登場　簡約優雅媲美UNIQLO U

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UNIQLO每季推出的聯乘系列是不少時裝迷的必搶之物。除了大熱的UNIQLO U及+J系列外，由80年代法國名模Ines de la Fressange主理的UNIQLO Ines de la Fressange系列亦廣獲喜歡巴黎風情的時裝迷歡心。

今季雙方第十五次聯手，為大家帶來全新2021春夏系列，絕不比UNIQLO U遜色。

UNIQLO Ines de la Fressange 2021春夏系列曝光。（UNIQLO）

由合作至今，來自法國的Ines de la Fressange便致力透過系列，詮釋現今世代的Parisian Chic風格。來到SS21系列，今回她延續上季主題：Luxurious clothes, and beyond，並且以法國小鎮「多維爾」為靈感，再一次打造同時時尚且兼具復古感的服飾。

【UNIQLO U】最新系列曝光　一文睇清全部單品、價格及上架日期

過去Ines de la Fressange曾回溯法國經典女士的造型以獲取靈感。今季的靈感來源「多維爾」小鎮原來亦與法國時尚標誌性人物Coco Chanel女士有關連。於1913年，Coco Chanel女士於這個風光明媚的海濱度假勝地開設第一家時裝店，可說是CHANEL這個品牌的發源地。後來「多維爾」小鎮吸引不少時裝設計師進駐，終在20世紀初成為法國的時尚核心。

Ines de la Fressange小時候曾與祖母一同前往「多維爾」小鎮度假，並對當地留下深刻印象。今回她追溯回憶，為系列訂下三個主題：一日遊、輕鬆自如、水手風格，打造出既優雅且具備休閒感的春夏服飾。

按圖了解系列部份單品及價格：

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今回除了延續上季聲勢，推出打褶長裙及半截裙外，當然包含每季都會推出的西裝外套。為了配合季節，今季的西裝外套及長褲多以棉布製作，透氣通風。另外，本季亦推出一系列棉質長身大衣、麻質針織衫、嫘縈連身裙等，更特別推出絲質印花圍巾、三款抗UV太陽帽，以及設計簡約的手袋。

新系列將於2月5日於門店及網絡旗艦店發售，喜歡Parisian Chic的朋友絕不能錯過。

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