【Fendi】Kim Jones入主後首個系列　挑戰女裝設計能媲美老佛爺？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-01-28 19:45

由Kim Jones主理的Fendi SPRING 2021高級訂製服系列終在昨日發布。 首次擔大旗設計女裝系列，Kim Jones決定以去年MoMA設定的年度主題《Orlando》為出發點，帶來總共19套設計，成果有否辜負大家對他的期望？

相信對於一眾設計師而言，大概在老佛爺Karl Lagerfeld手中接棒﻿，比起將一個品牌起死回生更加困難。CHANEL有老佛爺的左右手Virginie Viard，Fendi則找來當今時裝界最炙手可熱的Kim Jones接棒，消息當時震驚整個時裝界。

Kim Jones這些年來在男裝方面的成績確是無可挑剔，單是促成Louis Vuitton x Supreme，以及Dior Men x Air Jordan，便足以印證他的功架。然而，即便Kim Jones在男裝設計方面如何出眾，但現年41歲的他從未主理過任何一個女裝系列，就連大學時期亦沒有修讀女裝設計。因此當LVMH宣布將Fendi設計總監一職交諸於Kim Jones手上時，確實令人好奇他在女裝設計方面的表現能否媲美男裝。

等了逾半年時間，結果終在昨日揭曉。

Kim Jones入主Fendi後首個需要主理的系列，便是最高難度的高級訂製服系列，加上對老佛爺的敬仰，均使得他非常之有壓力。經過思量之後，他決定以Virgina Woolf小說《Orlando》為靈感來源，設計出一系列既華麗且模糊性別界限的高訂服，作為新階段的開首。

他表示之所以會挑選《Orlando》作為序幕，全因Fendi在他心中的形象與書中主角予人的感覺非常相似：「Fendi是堅強及聰敏的女子，沒有人能完全知道她在想甚麼及做甚麼。在這一點上，Fendi與英國布林斯貝利的女性非常相似，而布林斯貝利女性正正像《Orlando》中的女性。」

按圖看Fendi SPRING 2021高級訂製服系列細節：

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雖則選用《Orlando》為主題，但向來喜歡將正裝融合街頭風格的Kim Jones，成功將故事的時代感抹走，並透過觀察身邊女性朋友的置裝品味，試圖為大家帶來一個既典雅，又適合現代女士穿著的高訂服飾。

他除了以維多利亞時代（故事背景）作為系列主調，大量運用緞面元素；亦將故事主角59歲投河自盡的情節轉化為布料上的螺旋印花及串珠單品；再從有關布林斯貝利的攝影書取材，在系列中添加大量似是大理石的配件，藉此呼應古時布林斯貝利的大理石巨柱。

按圖看Fendi SPRING 2021高級訂製服系列：

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系列由一眾名人如Demi Moore、Bella Hadid、Cara Delevingne、Adwoa Aboah、James Turlington、Christy Aboah、超模Kate Moss及其女兒Lila Moss等親身演繹，陣容鼎盛。大家認為Kim Jones的女裝有男裝設計般精彩嗎？