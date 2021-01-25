UNIQLO U主理人品牌LEMAIRE最新系列　極簡迷必學新日常穿搭術？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-01-25 19:32

在最新一季UNIQLO U上架後數天，系列主理人Christophe Lemaire及其妻子Linh Tran創立的LEMAIRE日前亦發布了FALL 2021 MENSWEAR系列。 儘管名為男裝系列，但品牌中性且經典的設計男女通用，今季更特別地加入各種前所未見的設計元素，會否更令大家心動？

Christophe Lemaire及其妻子Linh Tran創立的LEMAIRE日前發布FALL 2021 MENSWEAR系列。（LEMAIRE）

或許因為疫症肆虐全球超過一年，不少設計師都被疫情新常態改變，Christophe Lemaire及Linh Tran亦然。由於疫情關係，LEMAIRE今季依舊利用線上短片及硬照形式發布最新系列。除此以外，今季他們亦如許多設計師一樣，在設計中注入不少「新日常」的元素，令今季比起過去的LEMAIRE更豐富有趣。

今季56個造型可分成三個部份：頭一部份以黑色為主，再以灰色作點綴；第二部份以近年LEMAIRE常用的米白色為主調，再加入少許芥末及啡色調；第三部份則以印花為主，延續上季與藝術家合作、並將其作品印上衣服上的元素。

三個部份中均包含LEMAIRE的經典大衣配恤衫加西褲、又或連身裙搭配西裝褸的tone-on-tone造型，簡約且時尚。除了經典設計外，今回Christophe Lemaire及Linh Tran亦加入不少特別的要素，例如機能性背心外套、以蒙古大衣作為靈感來源的毛茸背心外套，以及由睡衣變奏而成的連身裙裝等，別開生面。

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Christophe Lemaire及Linh Tran表示，團隊上下均認為LEMAIRE近年高度發展，應為品牌增加新的元素及維度，於是在系列中注入許多從日常生活而來的靈感。Linh Tran更補充說：「奢華在於你對自己的感覺，而不是他人對你的投射」。她以此為理念，為今季設計了鞋踭不高不矮的高踭鞋，以及幾款最新的大型手袋，令造型不單具有層次感，而且非常適合日常穿著，完美展示出簡約設計的優點，著實令人動容。