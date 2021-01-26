Jil Sander FW21男裝系列配飾最強　借吊墜說聲「真的愛你」？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-01-26 18:38

Jil Sander日前發布FALL 2021男裝系列。 Luke & Lucie Meiers的服裝設計一如既往的出色，不過今季除了服裝出眾之外，配飾亦是不容忽視的一大亮點。Luke Meiers今回更出乎眾人所料地設計出「MOTHER」字型吊墜頸鏈，到底所為何事？

上月八日，Meier夫婦透過硬照發布PRE-FALL 2021女裝系列。事隔個多月時間，二人再次以硬照形式發布FALL 2021男裝系列。

今回Meier夫婦二人再次從疫情下的新常態汲取設計靈感，並以舒適作為設計的大前題，無論是羊毛大褸，抑或是西裝褸及針織衫，均特意設計成較為寬闊的剪裁，藉此提高衣服的舒適感。當然Jil Sander的「寬闊」不代表只是單純地將衣服放大而已，今季服飾依然保持一貫的俐落感，只是在膊頭位及腰身的剪裁上多費心思，加上闊大的領口，讓穿著者看起來更高級及時尚。Luke Meiers更在系列將近完成之前親身試身，感受每一件衣服穿在身上的感覺，確保成品達至他要求的質感。

按圖看整個Jil Sander FALL 2021男裝系列：

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本季除了服裝出色之外，配飾亦是不容忽視的一大亮點：除了包含Jil Sander標誌性的方形腰包外，亦推出多款大型手挽袋，延續上季男裝手袋系列的聲勢。另外，今季品牌首度推出具備多種配色（如淺紫、粉綠、黑灰、米白色等）的軍靴，更別出心裁地推出筒高及膝的超高筒男裝靴，大增系列的機能感。Meier夫婦更特意在系列中加入過往被定型為女裝配件的絲質圍巾，嘗試打破衣服的既有框架，結果意外地型格好看。

除了上述的皮具之外，今季二人亦首度在男裝系列中強化銀器配件的重要性，推出多款設計較為誇張耀眼的大型頸鏈，另外亦推出長條形吊墜頸鏈，為造型增添一大亮點。

今季二人亦首度在男裝系列中強化銀器配件的重要性。（Jil Sander）

不過，要數最引人注目的配件，絕對是「MOTHER」字型吊墜頸鏈。即使去年時尚界再度掀起字母配件熱潮，亦很難想像一個潮人會把「MOTHER」一字掛在頸上示人。Luke Meiers在訪問中表示因疫情關係，他自去年二月開始再沒有機會與家人碰面，使他非常掛念遠在他方的親友。也許他再也無法繼續壓抑這份因思念而生的哀愁，Luke Meiers今回便特意在系列中加入這份思念之情，造出這條「MOTHER」頸鏈，並且特意用上可貼近肌膚的金屬物料，好讓身體能更貼近母親。

「MOTHER」字型吊墜頸鏈（Jil Sander）

或許Luke Meiers此舉有點太肉麻露骨，可是亦親身示範了一位潮人亦可向身邊人大聲說愛，毋需忸怩，毋需怕羞。