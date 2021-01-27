CHANEL SS21高訂系列　是甚麼令BLACKPINK Jennie亦忍不住大讚？

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-01-27 18:02

CHANEL昨晚發布Spring-Summer 2021高級訂製服系列。儘管各國仍未解除社交隔離限制，但仍無阻CHANEL繼續奢華，將巴黎大皇宮中布置成一個花草盛開的大花園，模特兒於鮮花拱門中現身，展示CHANEL最新設計。

CHANEL昨日發布Spring-Summer 2021高級訂製服系列。（CHANEL）

不經意間新冠肺炎肆虐全國接近一個年頭。受世紀疫症的影響，各個行業均深受打擊，時裝界當然亦無可倖免，過去一年各大時裝周先後告吹，消費者對時裝的需求亦今非昔比。

對法國經典品牌CHANEL而言，2020亦是不容易的一年。即便現任品牌掌舵人Virginie Viard早在疫情爆發前已獨具慧眼地以網上直播形式向世人展示時裝騷，但因疫情衍生而來的社交隔離措施依然妨礙了位於各國的CHANEL好友聚首一堂，共同欣賞美麗的成果。

為此，Virginie Viard今回特意以「慶祝」為主題，並將巴黎大皇宮打造成一個綠草如茵、群花盛放的大花園，使人仿佛置身於大型婚宴或家庭聚會般。Virginie Viard表示：「大家庭聚會往往能帶來溫馨的感覺，我非常喜歡。現時的CHANEL亦像個大家庭，當中的團結、溫馨、親密是品牌的精神。」

今回現身CHANEL時裝騷的品牌好友：

品牌特意邀請了身處法國的品牌好友Marion Cotillard、Penélope Cruz、Vanessa Paradis、Lily-Rose Depp等出席現場，並安排模特兒從鮮花拱門踏步而來，宛如新娘登場一般，亦如一張家庭大合照般，場面優美得就似童話。

在今季設計中，Virginie Viard再次秉持「為現代女性設計」的理念，以兼具高訂的工藝水準為大前題，透過衣服的輪廓及剪裁方面，將可望而不可即的高級訂製服打造成更適合日常穿著的輪廓。32個造型中包括裙擺可隨步履而晃動的白色雛菊蕾絲裙、淺粉紅荷葉邊縐紗喬其紗連衣裙、背心外套搭配西裝長褲、輕紗晚裝裙等，再加上two-tone Mary-Jane鞋，展現出既優美又隨性的法式韻味。

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最後一位登場的模特兒依照CHANEL一貫的傳統，穿上萬眾期待的婚紗登場。今次Virginie Viard更特意安排頭戴經紗、身穿帶有刺繡圖案的全白緞面魚尾連身裙的模特兒身騎白馬徐徐現身，譜寫出一個如詩般優美的結尾，叫人非常難忘。