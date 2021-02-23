UNIQLO免費雜誌新一期登場　City Boy總編輯木下孝浩帶來重磅專訪

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-02-23 08:00

最新一期UNIQLO免費雜誌《LifeWear》上周六率先在日本登場。 鑑於疫情持續蔓延全球，總編輯木下孝浩今期以「Find Your Healthy」為主題，並邀來大師村上春樹及安藤忠雄詳談衣服、音樂、建築，以及人生觀。 兩位大師難得接受訪問並且出現在同一期雜誌之中，這一期《LifeWear》絕對值得收藏。

最新一期UNIQLO免費雜誌《LifeWear》上周六登場。（UNIQLO）

《POPEYE》前總編輯木下孝浩2018年加入UNIQLO並創立品牌免費雜誌《LifeWear》，短短兩年間已先後出版總共三期雜誌。木下孝浩在每期《LifeWear》雜誌中，都會針對當下的社會狀態訂立相關主題，並邀來他欣賞的人進行深度專訪，如第一期他請來網球選手Roger Federer（費達拿）；第二期邀來Jonathan Anderson；第三期則找來音樂大師阪本龍一，了解他們的生活以及對各種事物的看法。

於上周六面世的第四期《LifeWear》雜誌中，木下孝浩以「Find Your Healthy」為題，找來兩位日本重量級人物——作家村上春樹及建築師安藤忠雄進行深度專訪。兩位大師難得接受訪問並且出現在同一期雜誌之中，這一期《LifeWear》絕對值得收藏。

記者以26條問題，了解村上春樹對音樂、唱片、衣服、寫作、社交媒體等事物的習慣及看法。大概因為記者對村上非常了解，因此問題能引導村上進入不同的領域，並且說了從未向其他人分享的往事，如他與插畫家朋友安西水丸（Mizumaru Anzai）的有趣經歷、他在意大利定居時的穿衣風格、人生中最不健康的事、為何不使用社交媒體等。儘管讀者並沒有親身與作家交談，可是讀畢整篇訪問後卻有更熟悉村上的感覺，非常有趣。

最新一期UNIQLO免費雜誌《LifeWear》有村上春樹的專訪。（UNIQLO）

記者以26條問題，了解村上春樹對音樂、唱片、衣服、寫作、社交媒體等事物的習慣及看法。（UNIQLO）

而在安藤忠雄的專訪中，則可看到年屆80歲的他如何一邊與癌症搏鬥，一邊持續以建築介入社會，即使過去數年切除了體內五個器官亦從不言倦，冀望在臨終之前能夠完成更多計劃，並建造出能在他人心中留下美好印記的建築物。在專訪中，安藤忠雄更分享了自己對建築及當代日本人的看法，極有當頭棒喝的意味。

最新一期UNIQLO免費雜誌《LifeWear》更有安藤忠雄的專訪。（UNIQLO）

安藤忠雄在專訪中分享了抗癌歷程，以及自己對建築和當代日本人的看法。（UNIQLO）

除此以外，今期《LifeWear》雜誌亦涵蓋了+J 2021春夏系列、UNIQLO最新內衣系列、運動服系列，以及更多本年UNIQLO春夏系列的介紹。另外，UNIQLO於2月19日起將在東京分店公開出售《LifeWear》原創周邊商品，當中包括棒球帽、T-shirts、布袋等。縱使身在香港的大家無法買到周邊，但有興趣的朋友可於品牌日本官方網站中細味專訪及雜誌內容。